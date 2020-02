Simplificando, la culpa es del chancho

(Por Lic. Hugo Merlo) Nuestra preposición a buscar chivos expiatorios nos hace repetir errores atávicos y nos aleja de las soluciones perentorias.

Cada vez que cambia un gobierno, el que llega se encarga de defenestrar al anterior, así lo hizo Macri y lo hace Alberto ahora. SIMPLIFICANDO. La herencia recibida, la provincia devastada, la economía en ruinas, todos estos epítetos se repiten escalonadamente. Primera cuestión curiosa que iban a hacer los que se van si se hubiesen quedado, habida cuenta que no se puede echar la culpa a ellos mismos. SIMPLICANDO. Hubiesen dicho que todo está bien y que estamos saliendo. Pero en definitiva nunca lo sabremos, porque para los que llegan, está todo mal. Esto SIMPLIFICANDO pasa porque no hay Estado, sino Gobiernos, y los gobiernos mudan y los Estados son instituciones que deberían permanecer incólumes, pero no, entonces cuando cambia el gobierno, cambia todo.

Sabido es que los actos de gobierno, mientras se ejecuten dentro de la ley, no puede ser punibles, y por supuesto quienes los ejecuten deben tener las atribuciones correspondientes. SIMPLIFICANDO. La deuda contraída por Scioli, de legislación internacional, es deuda de la provincia. Y el actual Gobernador o la anterior Gobernadora, tendrían que disponer los fondos para pagar. El atraso tarifario y subsidios de gobierno de CFK, podemos decir que fue populismo, pero de ninguna manera delito. Son errores de política, y esto es opinable y demostrable de acuerdo a ciertos parámetros que debieron fijarse como objetivos. SIMPLIFICANDO, los objetivos se cumplen o no, y por supuesto tienen un responsable. Pero, SIMPLIFICANDO, la ruta 9 en la Provincia de Santa Cruz, inconclusa y por lo que Lázaro Báez cobró $525millones, es un afano, delito, choreo, robo, defraudación, curro o como quiera llamarlo.

Esta costumbre del gobierno que asume de “Ganar tiempo esgrimiendo las falencias del anterior” provoca inacción, creo que además sabe que de cualquier manera será criticado y vapuleado por el siguiente. SIMPLIFICANDO, Kicillof, trata de negociar la deuda a su leal saber y entender, pero créame, al final le va a echar la culpa a alguien.

SIMPLIFICANDO, en estos días van a informar los aumentos a jubilados. Seguramente será poco, debajo del cálculo del gobierno pasado y dentro de un proceso de ajuste, con el objeto de ir reduciendo el déficit. Recuerdo que cuando el anterior gobierno puso esta fórmula de aumento a los jubilados, casi queman el congreso.

Está muy claro que al depositar las culpas fuera de uno mismo se repetirán los errores, los problemas de fondos no se solucionarán. SIMPLIFICANDO, Buscando chivos expiatorios no se solucionan las dificultades.

El presidente acaba de decir en Alemania que somos un país en terapia intensiva, la tremenda preocupación por culpar al anterior le hace emitir juicios que seguramente creerá que los alemanes se agolparán para venir con inversiones a la Argentina. SIMPLIFICANDO. Sacándose las responsabilidades, no existe destino.

Jaime Duran Barba, que ha dicho por ahí que “Cristina es las mujer más brillante de la historia política argentina” y algunos lo mandaron a ofrecer trabajo en el Instituto Patria…SIMPLIFICANDO, ¿vaya a saber qué quiso decir?

Por eso celebremos que oficialismo y oposición votaron aunar voluntades para solucionar el tema de la deuda, esto despeja el panorama. Esto es importante porque este año se suceden vencimientos que comprometen las reservas.

Lic. Hugo Enrique Merlo