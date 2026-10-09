Sesión HCD: El debate por las tasas y ¿qué servicios?

Con la mirada puesta en las tasas municipales y el Proyecto de Ordenanza que modificaba la 7481, se realizó la sesión del jueves 8 de octubre del Concejo Deliberante. Es que allí estaba la esperanza del oficialismo para oxigenar las arcas municipales, según la defensa que hizo Inés Ormaechea (PRO): la necesidad de recursos para mantener la prestación de los servicios, afrontando en paralelo el incremento de costos de funcionamiento de esos servicios. Lo que fue rápida y fácilmente refutado por bloques opositores con la pregunta “¿Qué servicios?”

Para ‘Nacho’ Palacios (UCR) “el servicio es deficiente, y lo va a ser más sino lo financiamos”. El concejal radical aludió a la responsabilidad propia y de su bancada para evitar el peligro del desfinanciamiento: Si no se financian los servicios, la gestión se vuelve ineficiente, aumentan los costos a largo plazo y el municipio deja de funcionar en la calle, creando un círculo vicioso perjudicial. Además de la responsabilidad y exigencia política: Se aprueba el aumento de tasas para garantizar el pago a término de los empleados municipales y dotar de herramientas económicas a la intendencia. De esta forma, el gobierno local no tendrá la «excusa de la falta de dinero» ante los reclamos de la oposición y de la comunidad. Pero también se le exige la misma responsabilidad y rendición de cuentas al gobierno municipal para que gestione de forma eficiente y adecuada.

Para Julia Crespo (Unión por la Patria) “La situación económica de los vecinos es delicada; aumentar las tasas a jubilados, empleados municipales, albañiles o plomeros es injusto en este contexto”, agregando que “El municipio está en «piloto automático, a pesar de estar en emergencia, el Ejecutivo no ha tomado decisiones para mejorar la gestión ni el desarrollo local durante el año. Los concejales recibimos constantes denuncias, fotos y videos de los vecinos exponiendo las graves falencias en los servicios públicos municipales

El oficialismo afirma que el aumento es necesario para «seguir brindando los servicios», pero la realidad demuestra que las prestaciones actuales son deficientes o inexistentes”. También puso el alerta por el aumento en el alumbrado público. “Este incremento genera especial preocupación debido a que el Tribunal de Cuentas ya objetó el ejercicio 2025 por realizar reconocimientos de deuda en esta área”, dijo Crespo.

Finalmente se aprobó una suba de la Tasa por Red Vial en un 20% y se rechazó un incremento del 26% del Alumbrado Público y 15% por los Servicios Retributivos. Los acontecimientos naturales y las reacciones dirán si fue oportuno el pedido y el objetivo oficialista fue cumplido o si hubo falta de timing (o «mal timing») que es esa falta de sincronización o el mal momento para hacer algo. Y anoche quedó esa duda flotando en el recinto, habida cuenta de los abundantes videos y fotos que circulan por estas horas con caminos anegados e inundados y la furia de vecinos expresada en redes.