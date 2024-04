Se inició una nueva campaña de vacunación antigripal

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Salud, dio inicio a una nueva campaña de vacunación antigripal, lanzada a nivel nacional el pasado 21 de marzo.

La vacuna se encuentra disponible en todos los CAPS urbanos y rurales del distrito y los Hospitales Municipales de Facundo Quiroga y Dudignac; y se aplica siguiendo las mismas estrategias de años anteriores, comenzando con el personal de salud y mayores de 65 años -quienes también pueden aplicarse las correspondientes a neumonía y Covid-, continuándose luego con las embarazadas, grupos de riesgo, personal estratégico y vecinos en general.

Cabe destacar que en los CAPS urbanos las vacunaciones se realizan de 8 a 18 hs., por orden de llegada, debiéndose recordar que la primera tanda de vacunas se aplica al personal de salud, mientras que las destinadas a mayores de 65 años se encuentran disponibles, sin importar si posee obra social o no, solicitándose comprensión dada la escasa cantidad de dosis que se van entregando desde la Región Sanitaria II, con sede en la ciudad de Pehuajó.

En tanto, en los CAPS del medio rural, se irán informando los horarios de acuerdo a las necesidades y demandas.

La campaña continúa durante todo el año, aplicándose la cepa 2024, mientras que ya no se utiliza más la 2023; siendo esta campaña totalmente gratuita.

Asimismo, en lo que hace a PAMI, se estima que el sistema contará con las vacunas en un lapso de aproximadamente 10 días y se aplicarán únicamente en farmacias, dado que de lo contrario no puede verificarse la cadena de frío.