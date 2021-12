Se anunció el llamado a licitación para el gasoducto a Dudignac

El Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mariano Barroso, visitó la Cooperativa Eléctrica de la localidad de Dudignac, donde compartió un encuentro con su presidente, Teresa Fazio; con el gerente de la misma, Angel Gonzalo; las concejales de la localidad Fernanda Gil y Nancy Grizutti; y la Delegada Municipal, Marcela Vitale; con quienes compartió un muy importante anuncio para toda la comunidad.

“El pasado 20 del corriente se abrió la licitación para la realización del gasoducto para la localidad de Dudignac, procediéndose a la apertura de sobres el día 11 de febrero próximo por parte de la empresa Buenos Aires Gas S.A. (BAGSA), que es la contratista de la firma, por una suma de 518 millones de pesos y una extensión de 27 kilómetros”, anunció el jefe comunal, quien definió al logro como “un sueño hecho realidad, luego de lograrse la ampliación de la capacidad de los tanques, la que no obstante no es suficiente”.

“Actualmente este servicio abarca a unos 500 usuarios, mientras que el gasoducto brindará la posibilidad de cubrir las necesidades de 800 vecinos y las industrias radicadas en la comunidad; siendo el objetivo que una vez que esta obra esté finalizada, los tanques actuales puedan ser destinados a la localidad de Facundo Quiroga”, completó.

Por su parte, la concejal Nancy Grizutti destacó el resultado positivo de esta gestión realizada en conjunto con el Intendente y el gerente de la entidad cooperativa; a la vez que agradeció a las autoridades provinciales la favorable respuesta a las mismas, “sabiendo que es una obra de gran progreso para nuestra comunidad”.

Finalmente, Angel Gonzalo, gerente de la Cooperativa, celebró el logro “que abarcará a nuevos vecinos que no estaban comprendidos en el servicio, así como a las industrias ya radicadas ylas que deseen instalarse en esta comunidad”.