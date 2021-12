Se advierte sobre una alta contagiosidad, pero sin casos graves

Ante esta situación se remarcó la importancia de completar los esquemas de vacunación, ya que la mayor parte de los casos corresponden a personas que no se han aplicado las dos dosis.

Ante el fuerte crecimiento en el número de casos activos de Coronavirus registrado en los últimos días en nuestro distrito, el que condice con la situación epidemiológica que se viene registrando a nivel nacional; el Comité de Crisis en Salud de Nueve de Julio, ofreció en la mañana de hoy una conferencia de prensa, para exponer detalles de la situación que se presenta.

Abriendo el contacto con los medios de prensa, la Dra. Yanika Bollo, integrante del equipo de la Secretaría de Salud del municipio, expresó que si bien la situación que se presenta actualmente “no es de las mejores, la situación está lejos de ser la misma que se presentaba hace exactamente un año atrás”.

“Actualmente se presentan en el distrito alrededor de 160 casos, pero entre ellos solamente hay un paciente internado, y este es el dato más importante; ya que si bien hay una alta contagiosidad, no se han registrado casos graves que requieran una atención de mayor complejidad”, subrayó.

En el mismo sentido recalcó que la mayor parte de los casos “se registran en personas que por diferentes motivos no se han vacunado, y esto ha posibilitado que, como decía al principio, la situación no sea la misma que la del año pasado, dado que afortunadamente el sistema sanitario no está saturado ni corre riesgo de colapso, al menos en estas condiciones”.

LOCALIDADES

Por otra parte, en relación a la situación de las localidades, indicó que se registra un caso en la localidad de Dudignac, un caso en Facundo Quiroga, un caso en Naón, uno en El Provincial; y dos en French, a los que se suman otros dos de personas que efectuaron un viaje de egresados.

SITUACIÓN EN EL HOSPITAL Y VACUNACION

Posteriormente, el director del Hospital, José María Mignes, señaló que actualmente “llama la atención el grado de contagiosidad que presenta el virus, pero con la salvedad que el nivel de internaciones es muy bajo”.

“En el Hospital se registra actualmente un solo caso de un paciente internado en sala Covid”, precisó, considerando que el comportamiento del virus en estos términos, obedece al alto nivel de vacunados que se registran en el distrito, donde el 94% de la población recibió una dosis, el 86% posee el esquema de vacunación completo, y a la fecha 9.000 personas ya se han aplicado la tercera dosis.

“Se insta especialmente a las personas que no han completado el esquema de vacunación a que lo hagan a la brevedad, ya que los casos más graves se presentan en pacientes que no lo poseen y en una franja etaria de entre 21 y 40 años”, subrayó.

TESTEOS

En lo que hace a testeos, indicó que las atenciones se realizan por Guardia y desde la jornada de hoy se realizan testeos en el Salón Abuelo Julio, con altos porcentajes de positividad, los que alcanzan el orden del 30%, como sucede en la Provincia y a nivel país.

Por ello, el Dr. Mignes solicitó a los vecinos que ante la aparición de síntomas o dudas se acerquen a testearse, pero con la paciencia necesaria, ya que la demanda es muy alta.

CONSIDERACIONES Y PASE SANITARIO

Posteriormente, la Secretaria de Salud, Dra. María José Gentile, coincidió con sus colegas respecto de que en la actualidad, la mayoría de los casos que se presentan solamente requieren atención ambulatoria; a la vez que solicitó a los pacientes que se realizan hisopados aguardar los resultados con calma, dado que ante la importante demanda, los mismos demandan un tiempo mayor al habitual, aunque las demoras no superan el medio día.

Finalmente, en lo que hace a la instrumentación del pase sanitario, recordó que el mismo rige en el ámbito de la Provincia para eventos de más de mil personas, mientras que en los eventos de cualquier tipo que se realicen en ámbitos cerrados, esta es una responsabilidad de los propietarios.

“Esta medida no debe entenderse como una restricción, sino como un medio de incentivar la vacunación para nuestro cuidado y el de nuestros semejantes; ya que si bien la vacunación es un acto voluntario, también es una acción solidaria para con los demás”, remarcó especialmente.