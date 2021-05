Recolección de residuos: Zonas y horarios a tener en cuenta

La Municipalidad de Nueve de Julio recuerda el siguiente cronograma para la recolección de residuos.

– ZONA 1:

Delimitada por Av. Compairé, Agustín Alvarez, Urquiza y Ruta 65; Quinquela Martín, Av. Presidente

Perón, Compairé (inclusive) y Avda. Agustín Alvarez:

Reciclables: Deben ser dispuestos para su retiro únicamente los domingos, antes de las 20 hs.

Orgánicos: Podés aprovecharlos para fabricar abono casero para tu jardín.

Todo lo desechable se podrá retirar los días lunes, miércoles y viernes, antes de las 20 hs.

Ramas y restos de carpidos: que no superen 1m3, únicamente los domingos, a partir de las 17 hs.

– ZONA 2:

Delimitada por Av. Compairé, Av. Presidente Perón, Salta (inclusive) y Avda. Agustín Alvarez:

Reciclables: Deben ser dispuestos para su retiro únicamente los lunes, antes de las 20 hs.

Orgánicos: Podés aprovecharlos para fabricar abono casero para tu jardín.

Todo lo desechable se podrá retirar los días lunes, miércoles y viernes, antes de las 20 hs.

Ramas y restos de carpidos: que no superen 1m3, únicamente los lunes, a partir de las 17 hs.

– ZONA 3:

Delimitada por Salta, Av. Presidente Perón, Tucumán (inclusive) y Avda. Agustín Álvarez:

Reciclables: Deben ser dispuestos para su retiro únicamente los martes, antes de las 20 hs.

Orgánicos: Podés aprovecharlos para fabricar abono casero para tu jardín.

Todo lo desechable se podrá retirar los días lunes, miércoles y viernes, antes de las 20 hs.

Ramas y restos de carpidos: que no superen 1m3, únicamente los martes, a partir de las 17 hs.

En el radio céntrico se realiza la recolección de reciclables el viernes a las 20 hs.

– ZONA 4:

Delimitada por Tucumán, Av. Presidente Perón, Gral.Paz (inclusive) y Avda. Agustín Alvarez:

Reciclables: Deben ser dispuestos para su retiro únicamente los miércoles, antes de las 20 hs.

Orgánicos: Podés aprovecharlos para fabricar abono casero para tu jardín.

Todo lo desechable se podrá retirar los días lunes, miércoles y viernes, antes de las 20 hs.

Ramas y restos de carpidos: que no superen 1m3, únicamente los miércoles, a partir de las 17 hs.

– ZONA 5:

Delimitada por Gral. Paz, Av. Presidente Perón, Ruta 5 y Gral Madariaga, Sector Quintas, Acceso

Presidente Perón.

Reciclables: Deben ser dispuestos para su retiro únicamente los juevesantes de las 20 hs.

Orgánicos: Podés aprovecharlos para fabricar abono casero para tu jardín.

Todo lo desechable se podrá retirar los días lunes, miércoles y viernes, antes de las 20 hs.

Ramas y restos de carpidos: que no superen 1m3, únicamente los jueves, a partir de las 17 hs.

Entre todos podemos hacer que lleguen a disposición final cada vez menos residuos y que se recuperen

la mayor cantidad de reciclables.

Ante cualquier consulta, dirigirse a la Dirección de Gestión Ambiental, en el Palacio Municipal. Tel.

610000/01/02, Interno 162.