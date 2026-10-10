



Cada sesión del Concejo Deliberante el oficialismo acumula reclamos de los bloques opositores. En la última, fue el de la Libertad Avanza el que expuso una batería de proyectos de comunicación y pedidos de informes que, expuestos en conjunto, muestran un estado de situación que viene exigiendo urgente solución. Silvia Calcagno y Héctor Carta detallaron en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) esos proyectos:

Readecuación y Seguridad en la Plaza de los Niños ‘Jesús Abel Blanco’

“El proyecto surge de un relevamiento realizado en el mes de marzo, donde se detectaron juegos rotos, pintura descascarada, bancos de material destruidos, luminarias deficientes y un marcado deterioro del playón deportivo. El espacio está ubicado detrás de una escuela y es utilizado diariamente por sus alumnos y por chicos de otras instituciones cercanas, lo que eleva el riesgo de accidentes ante la falta de mantenimiento. Tras una inspección posterior, se constató que la situación no cambió. Aunque el Ejecutivo argumentó limitaciones presupuestarias, el bloque exige medidas urgentes que no requieren obras faraónicas, tales como el recambio de juegos (incluyendo opciones inclusivas), el arreglo de la infraestructura básica y la señalización o cercado inmediato de las estructuras peligrosas”.

“El proyecto surge de un relevamiento realizado en el mes de marzo, donde se detectaron juegos rotos, pintura descascarada, bancos de material destruidos, luminarias deficientes y un marcado deterioro del playón deportivo. El espacio está ubicado detrás de una escuela y es utilizado diariamente por sus alumnos y por chicos de otras instituciones cercanas, lo que eleva el riesgo de accidentes ante la falta de mantenimiento. Tras una inspección posterior, se constató que la situación no cambió. Aunque el Ejecutivo argumentó limitaciones presupuestarias, el bloque exige medidas urgentes que no requieren obras faraónicas, tales como el recambio de juegos (incluyendo opciones inclusivas), el arreglo de la infraestructura básica y la señalización o cercado inmediato de las estructuras peligrosas”. Puesta en Valor del Predio de la Bomba de ABSA (Santiago del Estero y Poratti)

Para Calcagno es un “Patrimonio Histórico Abandonado, la estructura de la histórica bomba de agua presenta un deterioro avanzado. Al encontrarse en un predio que pertenece a la empresa ABSA, la responsabilidad del mantenimiento edilicio recae sobre la prestataria. Pero está el Poder de Policía Municipal: Se solicita que el Municipio intervenga activamente exigiendo a la empresa el desmalezado y la limpieza integral de la esquina. Actualmente, el estado de abandono favorece la proliferación de roedores, moscas y mosquitos. Además, la puerta metálica de acceso está rota y presenta un agujero que, además de afectar la estética urbana, genera un riesgo de intrusión y propicia que el viento acumule basura, transformando el lugar en un microbasural. Proponemos un trabajo conjunto entre el municipio y la empresa para recuperar este espacio emblemático”.

Para Calcagno es un “Patrimonio Histórico Abandonado, la estructura de la histórica bomba de agua presenta un deterioro avanzado. Al encontrarse en un predio que pertenece a la empresa ABSA, la responsabilidad del mantenimiento edilicio recae sobre la prestataria. Pero está el Poder de Policía Municipal: Se solicita que el Municipio intervenga activamente exigiendo a la empresa el desmalezado y la limpieza integral de la esquina. Actualmente, el estado de abandono favorece la proliferación de roedores, moscas y mosquitos. Además, la puerta metálica de acceso está rota y presenta un agujero que, además de afectar la estética urbana, genera un riesgo de intrusión y propicia que el viento acumule basura, transformando el lugar en un microbasural. Proponemos un trabajo conjunto entre el municipio y la empresa para recuperar este espacio emblemático”. Gestión Integral de Residuos Urbanos y Oportunidades de Reciclaje.

El concejal Carta plantea la necesidad de “cambiar el paradigma local. Municipios vecinos como Trenque Lauquen (con su programa Prolim y la construcción de un anfiteatro con plástico reciclado), Tapalqué (Tapalim) o Alberti demuestran que la gestión eficiente reduce los desperdicios y genera recursos económicos”.

Y agrega: “El predio actual muestra un crecimiento descontrolado. En las calles laterales se acumulan toneladas de cartón y plástico que podrían recuperarse. Esta situación genera incendios recurrentes durante el verano, riesgo de contaminación de napas subterráneas y proliferación de vectores de enfermedades”.

Aunque el Ejecutivo difunde la venta de cartón prensado, el bloque estima que “el porcentaje recuperado es mínimo en comparación con el potencial real de la ciudad”. Asimismo, se recordó, a través del llamado de un oyente, que durante la gestión anterior se discontinuó el trabajo de la cooperativa de recicladores El Lucero, lo que afectó el sistema de reciclado local.

Las deficiencias en la iluminación pública de las localidades fue otro de los temas y, en el caso de Patricios, se suma el del basural: “El basural de la localidad se encuentra a pocos metros del centro urbano debido a la falta de logística y separación en origen. A esto se suma una marcada desigualdad en el alumbrado público: mientras la zona de la estación cuenta con luminarias LED, existen amplios sectores y calles marginales que carecen totalmente de luz. Esta problemática de abandono en el alumbrado público y la falta de gestión eficiente se replica en localidades vecinas como French y El Provincial, según lo manifestado por los propios vecinos en las recorridas que hacemos. El sistema LED actual permitiría mejorar la seguridad a un costo relativamente bajo”.

Otros temas que en la sesión fueron expuestos por las conejales Vanesa Paladino y Sol Ormaechea, los describieron Calcagno y Carta:

“En los alrededores del cementerio se detectó la consolidación de basurales a cielo abierto. Lejos de ser un depósito temporal de escombros de construcción, el sitio acumula residuos domiciliarios, textiles, colchones, maderas y vidrios”, dicen y. agregan que “hay falta de herramientas disuasorias: Se exige al municipio la colocación de cartelería y controles para disuadir a los infractores que arrojan basura en zonas no visibles. Como ejemplo de la gravedad de la situación, se constató la presencia de un animal vacuno muerto a escasos 50 metros de la Avenida 25 de Mayo, evidenciando una total falta de control sanitario y ambiental en los accesos de la ciudad”.