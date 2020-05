¿Qué es la criminología?

(Por Marina Suárez, Técnica en criminalística y criminología)

En estos tiempos se están atravesando grandes hechos de violencias y hoy quiero hacer mención a una minoría de la que muchos no hablan pero son seres humanos como todos los que habitamos y son tratados diferentes por ser como se autoperciben, estamos hablando de la comunidad Trans, que viene luchando por un lugar en la sociedad cuando no tendría que ser así. Hoy sufren homicidios, reciben violencia de género, y su expectativa de vida es muy baja. Se vulneran sus derechos todo el tiempo. Y con esto quiero hacer mención de que el 9 de Mayo de 2012 se sanciona la Ley 26743 de Identidad de género, que permite que las personas Trans (Travestis, transexuales y transgeneros) sean inscriptas en sus documentos personales con el nombre y el género de elección, además ordena que todos los tratamientos médicos estén cubiertos en el Plan Medico Obligatorio, lo que garantiza la cobertura de las practicas en todo el sistema de salud. Es muy importante también la Ley ya que conforme a las tendencias de la materia, no patologiza la condición trans. Además dicha ley, reconoce el derecho a la identidad de todas las personas a mostrarse tal cual se autoperciben.; es la primera ley en el mundo que no requiere diagnósticos médicos o psiquiátricos, ni operaciones de cambio de sexo.

La ley nos puede ayudar a entender y hacer valer el género mas allá de la biología, tenemos que hablar de género auto percibido. Es muy importante que se capacite a todas las personas, en cuanto a perspectiva de género. Es necesario que en cada medio donde nos relacionamos, nos respetemos como personas, para evitar conflictos intersubjetivos de intereses. También hay que saber y entender que muchas de ellas han sido expulsadas tempranamente de su familia de origen siendo discriminadas, otras han venido aquí sabiendo que este país contempla legalmente su derecho a la identidad y sostiene políticas de salud pública mediante las cuales pueden acceder a la adecuación de su imagen corporal, sin que esto sea requisito para que se respete su identidad de género auto percibida.

Por lo tanto no quería dejar de mencionar que la identidad de género es como se identifica a la persona, la forma en que se reconoce a sí misma, basando su conducta y su forma de ser y pensar a ese género con el que se siente identificada.; indistintamente de su sexo, orientación sexual, edad, nivel socio-económico, etc., todas las personas tenemos una identidad de género.

Según la ONU define a la identidad de género “como la vivencia interna e individual del genero tal y como cada persona lo experimenta, la cual podría corresponder o no, con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género como el habla, la vestimenta o los modales”

. La transexualidad, son personas que se sienten y se conciben como pertenecientes al género diferente al que se les asigna, social y culturalmente de acuerdo a su sexo biológico y deciden recurrir a la intervención médica para adecuar su físico a su identidad social.

También es importante saber que a partir de los dos años los niños son capaces de identificar su género y clasificar a las personas conforme a su sexo.

A los seis años, o incluso antes, un niño ya tiene identificada y siente cual es su identidad sexual y de género, que se va modelando con el crecimiento y desarrollo. Durante la adolescencia pueden tener periodos en los que se intentan comportar según su sexo biológico, intentando negar aquello que es percibido como un problema, pero ante la imposibilidad de mantener esta conducta a lo largo del tiempo esta estrategia termina fracasando.

A pesar de los avances sociales y legales, las personas trans no tienen condiciones igualitarias, para conseguir trabajo; son discriminadas, maltratadas y definitivamente no consideradas en los sistemas formales. Son expulsadas de sus núcleos primarios, sus familias. Para ejercer su auto percepción de género tienen que sufrir desarraigo, las pérdidas de los afectos, lugares a los que frecuentaban, etc. Básicamente caminar por la calle se les torna riesgoso física y psíquicamente, ir a un baño, realizar un trámite o concurrir a una Institución en busca de sus derechos. También carecen de servicios de salud, se enfrentan a altos niveles de Transfobia; lo que provoca altos estados de estrés, asociado a tasas desproporcionadas de problemas mentales tales como depresión, ansiedad, tendencias y conductas suicidas.

Es importante que podamos comenzar a tratarnos con más respeto y de alguna manera tener empatía, ayudarnos y cuidarnos como seres humanos que habitan un lugar y en un tiempo determinado.

