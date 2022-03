¿Por qué es importarte asesorarte siempre?

(Por Nicolás Gabriel Suarez Monío – Abogado)

Nos ocurre día a día que se nos presentan inconvenientes cotidianos en los cuales no sabemos a quién recurrir con nuestras dudas. Esto puede suceder por ejemplo cuando no nos pagan una deuda, cuando nos llega una notificación o carta documento de cualquier tipo, cuando contratamos un servicio y ante un desperfecto no nos atienden el reclamo en ningún teléfono ni mail, entre muchas otras situaciones de todos los días.

Lo cierto es que muchos de estos escenarios tienen soluciones simples por algún canal administrativo, una simple respuesta o intimación, o mediante un proceso legal. Pero para poder acceder a ellas, primero hay que dar el paso de consultar a un profesional. Generalmente, asesorándonos a tiempo evitamos todo tipo de complicaciones a futuro e incluso conseguimos respuesta a problemas que creíamos que no se podían resolver por mala predisposición o cuestiones burocráticas. En otras ocasiones, al asesorarnos nos enteramos que realmente es una cuestión más seria de lo que parecía y que necesitamos tomar determinada acción.

Es para esto que muchos abogados y profesionales de otros rubros, nos capacitamos e intentamos mejorar nuestro servicio constantemente para una atención más amplia. Ante una duda de un cliente, nos interiorizamos en el caso y realizamos las acciones correspondientes, evaluando cuales son las mejores alternativas o, en su caso lo contactamos con un profesional de otra materia, que es quien en definitiva le va a resolver la situación.

Lo dicho resalta lo que siempre decimos en cuanto que cada caso es único, y es por eso que por más insignificante que parezca tu duda, hacer la consulta a tiempo puede ser la diferencia entre evitar o no un conflicto. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer valer sus derechos cuando estos se ven menoscabados y para ello es fundamental acceder a las herramientas que te brinda cada profesional.

Por eso, ya sea una consulta de un proceso de familia (por ejemplo alimentos o divorcio), un proceso laboral (despido, trabajo en negro, entre otros), una sucesión, o algo tan cotidiano como que no te dan de baja algún servicio a pesar de tu insistencia, ¡ asesorate siempre!.