Pehuajó: Zurro también se aplicó la Sputnik V y destacó que “la vacuna es una gran esperanza”

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, es otro de los jefes comunales de la cuarta sección que se aplicó la vacuna Sputnik V contra el Covid-19.

“Me acabo de vacunar como personal esencial. La vacuna es buena, la crearon los rusos que también hicieron la SABIN. La vacuna es una gran esperanza, hace un año vivíamos con incertidumbre”, afirmó el jefe comunal en diálogo con los medios.

En ese sentido destacó que “Nación, Provincia y Pehuajó están trabajando bien” y felicitó “al personal de salud y a toda la gente que ayudó en esta pandemia”.

“No sé en qué brazo me puse la vacuna porque no duele, duele el hambre de los chicos, lo que hizo Macri, la falta de empatía, la vacuna no duele”, concluyó Zurro.

(Cuarto Político)