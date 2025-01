Nueva ola de calor: hay seis provincias en alerta amarilla por temperaturas extremas

Luego de un breve alivio tras la lluvia, el termómetro volverá a tener registros elevados. Además, nueve zonas se encuentran bajo advertencia de fuertes tormentas y vientos. El pronóstico extendido en Buenos Aires

A partir de hoy comienza una ola de calor con marcas térmicas superiores a los 30 grados en distintas regiones del país. Seis provincias, incluido el interior de Buenos Aires, están bajo alerta por temperaturas extremas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La alerta por temperatura extrema abarca el noreste de Entre Ríos, sur de Córdoba, gran parte de San Luis, noreste y suroeste de Mendoza, noroeste de Neuquén y algunas localidades del interior de Buenos Aires. Estas son: Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Trenque Lauquen, Tres Lomas y Salliqueló.

El nivel amarillo implica un efecto de “leve a moderado” en la salud. Los valores térmicos pueden ser peligrosos, sobre todo para los grupos de riesgo como niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Semana calurosa en la Ciudad de Buenos Aires

El SMN informó que, este miércoles, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tendrán una temperatura máxima de 32 grados, con una mínima de 23 grados. Durante toda la jornada, el cielo estará entre ligeramente, parcialmente y algo nublado.

Para el jueves se prevé un leve ascenso de la temperatura máxima, que alcanzará los 33 grados (la más alta de la semana), mientras que la mínima se mantendrá en 23°. Sin embargo, el día presentará nubosidad abundante, según indicó el pronóstico.

El viernes se registrará una temperatura mínima de 24 grados y una máxima de 30 grados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por la mañana el cielo estará nublado, pero a partir de la tarde y hasta la noche se esperan tormentas aisladas que podrían traer inestabilidad en la región.

El sábado marcará un cambio en las temperaturas, con un descenso en la mínima, que llegará a 21 grados, mientras que la máxima permanecerá en 30 grados. Durante esta jornada no hay probabilidades de precipitaciones, y el cielo estará predominantemente despejado.

El domingo continuará el leve descenso en los valores térmicos. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 28 grados, con un cielo mayormente despejado y condiciones de tiempo estable.

Alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Otras seis provincias del país se encuentran bajo advertencia por fuertes tormentas, lo que llevó al SMN a emitir alertas de nivel amarillo. Este pronóstico afecta a la mitad este de las provincias de Salta y Jujuy, a casi la totalidad de Formosa con excepción de su zona sur, al norte de Chaco y de Santiago del Estero y a gran parte de Tucumán.

De acuerdo con la entidad, las tormentas estarán acompañadas por diversos fenómenos meteorológicos. Entre ellos, se prevé caída de granizo, significativa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas de viento que, en algunas áreas, podrían superar los 60 kilómetros por hora.

Además, se estima que los valores de precipitación acumulada variarán según la región, ubicándose entre los 15 y 40 milímetros en promedio. No obstante, en sectores específicos, estos niveles podrían llegar a ser aún mayores.

Las recomendaciones de seguridad son: no sacar la basura, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad, estar atento ante la posible caída de granizo, preparar una mochila de emergencias y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

También se mantiene este miércoles una alerta por vientos en la costa que va desde Río Negro hasta Santa Cruz. Las áreas impactadas incluyen la costa de San Antonio, Viedma, Rawson, Florentino Ameghino, Deseado y Magallanes.

Según el SMN, la región será afectada por vientos provenientes del sector norte, con velocidades que oscilarán entre los 50 y 65 km/h. Además, se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 85 km/h. (Infobae)