Nueva edición de la capacitación «aprendiendo aprender» 2023

La Dirección de Educación, a través de la Universidad Popular (UP), en un trabajo articulado con la Secretaria de Gobierno y Subsecretaría de Producción, desde su Espacio Emprendedor, lanzó una nueva edición de la capacitación “Aprendiendo a Emprender”, que culminará con la entrega del Premio Mariel Neira 2023, otorgando al proyecto ganador material o herramientas para su ejecución.

El objetivo de la capacitación es detectar, destacar, acompañar y reconocer a aquellos proyectos de emprendedores que sean innovadores, con proyección de crecimiento y centrados en el empuje y voluntad de quien lo dirija, considerando su diseño, producción, funcionalidad, sustentabilidad y economía circular.

La referida instancia se habrá de dictar en 10 jornadas, desde el martes 18 de abril en el horario de 14 a 15, 30 hs., en la Sede de Robbio 322.

Los interesados en participar podrán inscribirse personalmente en Robbio 322, Sede de la UP, entre el 1°y el 14 de abril, en el horario de 13 a 19 hs., presentando fotocopia de DNI. También puede realizarse on line desde la web de la Municipalidad, accediendo a través del siguiente enlace de inscripción:

https://forms.gle/1RvWh5EGkk29f9P28

El Proyecto final deberá ser entregado y evaluado durante el mes de agosto.

La premiación se realizará en septiembre, en fecha a determinar.

El emprendedor cuyo proyecto resulte ganador recibirá como premio, maquinarias,

herramientas y/o insumos por el valor de un mínimo de 2 (dos) sueldos básicos de la 1º Categoría del empleado Municipal y un máximo de 10 (diez) sueldos básicos de la 1ºcategoría del empleado municipal, premiando al proyecto ganador, que a la fecha alcanza un monto de $ 583.000.