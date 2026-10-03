Notables logros en el Torneo Nacional de Patín artístico en Miramar

Notable actuación de patinadoras nuevejulienses en el Campeonato Nacional de Patín Artístico disputado en Miramar. Medallas, podios varios y campeones.
La delegación de El Fortín, comandada por César Salas tuvo a Emilia Tempesti consagrarse campeona nacional Cuarta 9 años, entre 18 participantes. Emilia Seijo obtuvo la medalla de bronce formativa 8 años y Lola Banchero quinto puesto en la misma categoría. Alma Picardo puesto 14. Y Martina Videla se subió al podio con el puesto 10 entre 38 competidoras.
Por el lado de del Club Atlético 9 de Julio también se vuelven con varios logros. Lucas Villa, Campeón Nacional, con medalla dorada por su 1º puesto en la categoría Escuela Formativa, 8 años. Pero Lucas repitió podio en la categoria Pareja Mixta, al lograr el subcampeonato nacional junto con Pilar Villa.
Otras participantes tuvieron destacadas actuaciones, como Amparo Lostia que obtuvo el 5º Puesto en 5ta, 11 años y Sara Duarte, 9° Puesto en 4ta – 8 años, ambas clasificadas entre las 10 mejores del país.
Y también lograron muy buenos resultados Inés Dawney: 11º puesto en 4ta – 16 años y más. Maitena Novo con un puesto 17º en 4ta – 15 años, mientras que Antonia Arizcurre se quedó con el puesto 19 en Formativa – 11 años; Isabella Giuliodori: 21º puesto en 4ta – 14 años; Rafaela Giuliodori: 24° puesto en 5ta – 10 años y Clara Groesman y un con excelente desempeño en 5ta – 13 años.
La profesora Daniela Tolosa tuvo a su cargo la preparación d ela delegación para este torneo nacional
La delegación de El Fortín, comandada por César Salas tuvo a Emilia Tempesti consagrarse campeona nacional Cuarta 9 años, entre 18 participantes. Emilia Seijo obtuvo la medalla de bronce formativa 8 años y Lola Banchero quinto puesto en la misma categoría. Alma Picardo puesto 14. Y Martina Videla se subió al podio con el puesto 10 entre 38 competidoras.
Por el lado de del Club Atlético 9 de Julio también se vuelven con varios logros. Lucas Villa, Campeón Nacional, con medalla dorada por su 1º puesto en la categoría Escuela Formativa, 8 años. Pero Lucas repitió podio en la categoria Pareja Mixta, al lograr el subcampeonato nacional junto con Pilar Villa.
Otras participantes tuvieron destacadas actuaciones, como Amparo Lostia que obtuvo el 5º Puesto en 5ta, 11 años y Sara Duarte, 9° Puesto en 4ta – 8 años, ambas clasificadas entre las 10 mejores del país.
Y también lograron muy buenos resultados Inés Dawney: 11º puesto en 4ta – 16 años y más. Maitena Novo con un puesto 17º en 4ta – 15 años, mientras que Antonia Arizcurre se quedó con el puesto 19 en Formativa – 11 años; Isabella Giuliodori: 21º puesto en 4ta – 14 años; Rafaela Giuliodori: 24° puesto en 5ta – 10 años y Clara Groesman y un con excelente desempeño en 5ta – 13 años.
La profesora Daniela Tolosa tuvo a su cargo la preparación d ela delegación para este torneo nacional