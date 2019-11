Misceláneas de la elección

(por Lic. Hugo Merlo)

CARPE DIEM en latín significa una invitación a vivir el presente, que es lo único concreto ante el futuro incierto. Aprovechar el tiempo, no malgastar ni un segundo.

El acto eleccionario ha dejado de todo como en botica, además de un presidente electo y sin segunda vuelta, nuevo gobernador en la Pcia. de Buenos Aires y ratificación del jefe de gobierno en la Capital Federal e Intendente de nuestra ciudad.

Descuento que el presidente Macri terminará satisfactoriamente su presidencia, transformándose en el jefe de la oposición. En el 2015 Cambiemos obtuvo el 34.33% de los votos contra 36.83 % del FPV, en estas elecciones las participaciones fueron 40.37 % y 48.10 %, de lo que se deduce la mayor polarización. Este primer aspecto sugiere la existencia de una suerte de bipartidismo en la Argentina, esto se manifiesta en la paridad en la cámara de diputados y senadores. Esto sin duda determinará en el congreso que la nueva mayoría necesitará acuerdos para el quorum y para votar mayorías simples. Con 114 diputados propios, más algunos afines, llegará a 123 contra 119 del interbloque de Cambiemos. En el senado el peronismo tiene quorum propio, pero hay que ver algunos movimientos post elecciones.

En definitiva lejos está de ser una “escribanía”, habrá que negociar mucho, y será este el lugar dónde surjan los acuerdos y terminar de expresar utopías, como que “hay que sentarse en una mesa y llegar a acuerdos básicos” eso solo existe para decidir un asado, un partido de bochas, pero nada más. Habrá que ver la capacidad de los políticos de hacer una buena transición.

En la Provincia, otro es el cantar, Kicillof obtuvo más del 50 % de los votos, y habló de tierra “arrasada”, no le crea, siempre habla sobre cosas que nadie sabe, mire, con el tamaño de la Provincia y su dispar geografía económica y productiva, Ud. cree que se lo puede sintetizar en una palabra. Está cubriéndose. Perdieron en Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata… la diferencia está en el conurbano, no es necesario explicar mucho.

María Eugenia Vidal pagó caro el tema económico, y no convenció al conglomerado más importante de la provincia. El conurbano tiene paradigmas diferentes (como dice mi amigo Giussi, UN MODELO disímil), contextos incomparables con el resto de la provincia y ahí no llegó su manto y estando Magario en la intendencia, no debe haber sido fácil. Cuesta entender porque, en un país que hace un culto del corto plazo, los que asumen el gobierno planean sus objetivos contando con una reelección.

En cuanto a nuestro pago chico, ojalá me equivoque, pero no gozará de las bendiciones del nuevo gobernador, pero igual debe gestionar y aguzar el ingenio, ser perspicaz a nuevas alternativas, afinar, forzar. Hacer un nuevo diagnóstico, ver las nuevas capacidades y planificar para el período, y seguro que los recursos vendrán, no queda otra.

Tal como termina la historia, por ahí no está tan mal, con una reelección de Macri, hubiese sido complicada la cuestión y ahora como jefe de la oposición tiene más poder. AF no es Cristina. A Massa le deben una, ahora pienso que lo que sacrificó, por algo fue. Y créame no queda lugar para el populismo.

CARPE DIEM

Lic. Hugo Enrique Merlo