(Por Lic. Magdalena Maineri)

La crisis de la sociedad actual, ha aumentado las cifras de la soltería y las dificultades para iniciar y mantener una relación estable y duradera. Uno de estos problemas es la filofobia: sentir miedo al amor. Además, en muchos casos, nuestra historia personal, puede desencadenar en problemas más complejos, como el desarrollo de patologías.

¿Qué sentimos cuando tenemos filofobia? Sentir miedo al amor o al compromiso, puede hacer que, pese a buscar o encontrar una relación satisfactoria, evitemos las parejas estables. Esto ocurre porque sentimos que vamos a perder libertad y experiencias con otras relaciones que quizá sean mejores. ¿Y qué hacemos frente a eso? Nuestros vínculos pasan a ser más superficiales.

El compromiso emocional no te priva de libertad. ¿Qué puede causar éste miedo? Puede que sea algún acontecimiento doloroso, terror al rechazo, un fracaso previo o algún conflicto en la infancia.

Así mismo, es importante distinguir que hay personas que no necesitan mantener una relación con nadie, ya que solas se sienten completas. En estos casos, es una decisión válida. No nos referimos a las personas que por elección no mantienen una relación, o solo mantienen relaciones con poco compromiso. Pero, por el contrario, hay gente que sí busca estar acompañada, pero por alguna razón, no puede concretar dicho deseo. En el último caso, es importante trabajar qué pasa para poder destrabar dicho miedo.

Ante cualquier inquietud, no dudes en escribirme para una atención virtual o presencial.

IG: lic.magdamaineri

Cel: 221-3042930

MP: 55.676