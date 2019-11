Media Sanción de la Ley de Góndolas.

Los legisladores dieron luz verde con 180 votos a favor, uno en contra y 18 abstenciones el proyecto que apunta a combatir la competencia desleal y los abusos de posición dominante en supermercados.

En una sesión maratónica, que comenzó a las 12.20 y tras la media sanción de la ley de alquileres, la Cámara de Diputados dio media sanción también este miércoles al proyecto de ley de Góndolas que busca terminar con la competencia desleal y los abusos de posición dominante en supermercados.

La iniciativa, que contaba con despacho de comisión desde mayo pasado, regula la competencia de marcas de los supermercados con el fin de impedir conductas monopólicas, lo cual es motivo de críticas del sector empresario involucrado.

El diputado nacional del Frente para la Victoria Juan Cabandié defendió el proyecto de «ley de góndolas» y advirtió que «este es un capitalismo en el que hay poca competencia y menos consumidores».

Entre sus puntos clave, establece que los productos de una misma marca no podrán acaparar toda la góndola del supermercado.

En tanto, la diputada Elisa Carrió, quien hoy volvió a la Cámara en su despedida antes de su renuncia, expresó: “Yo no estoy a favor de los supermercados, estoy en contra. Esta es una posición que no representa al interbloque de Cambiemos, ya a esta altura no sé ni donde estoy porque no voy a estar ni en la política, pero lo que sí sé es que estoy en contra del supermercadismo”.

El dictamen de la mayoría, redactado por el FPV y el Frente Renovador, establecía un límite del 30% a los supermercados para poner productos de una misma firma en la góndola, mientras que el despacho promovido por Cambiemos decía que una sola empresa no podía acaparar toda la góndola y proponía que en ella hubiese al menos tres proveedores diferentes.

Sin embargo, al comenzar el debate, la titular de la Comisión de Defensa del Consumidor, la massista Marcela Passo, anunció un acuerdo entre oficialismo y oposición para aunar los textos. Así, la exhibición de productos de una misma marca no podrá superar el 30% del espacio de góndola y la participación deberá involucrar a no menos de cinco proveedores.

(Nucleamiento Empresarial)