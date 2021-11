Más de 2 millones de usuarios tuvieron problemas de ciberseguridad el último año

La presencia de Internet en nuestro país no dejó de crecer: según el estudio, el 90% de la población Argentina se encuentra conectada a Internet. Además, el 87% está presente en la web todo el día o la mayor parte del día, y 9 de cada 10 argentinos sienten que es el principal facilitador de su vida cotidiana. Sin embargo, con la presencia en la red crece entre los encuestados la preocupación por la dependencia: el 32% desearía ser menos dependiente a la Web. Si bien la pandemia llevó a una increíble aceleración de la transformación digital, y a las empresas de videollamadas a sumar millones de usuarios, y seguramente muchas actividades que antes eran presenciales continuarán siendo virtuales, no hay garantías de que este tipo de encuentros siga ganando terreno: solo 5 de cada 10 personas desean continuar con el mismo contacto virtual. Las herramientas para el trabajo en casa: acceso y seguridad Tras el fin del ASPO y la apertura de la gran mayoría de los rubros, el estudio muestra que el 30% de los encuestados retornó a la oficina mientras que el 47% sigue trabajando en su casa. Al ser consultados sobre el trabajo remoto el 49% indicó que sus empresas no colaboraron en nada en el traspaso. Del 51%, cuyos trabajos facilitaron herramientas, esta ayuda se vio mayormente en plataformas de videollamada (23%), WhatsApp corporativo, (9%), instalación nuevas herramientas de seguridad en su PC (8%) y mejora de su conexión a Internet (6%). Datos e información: el 76% tiene preocupación al navegar por la web En este mismo sentido, el 46% de los encuestados comentaron que debieron guardar información laboral en sus dispositivos personales. Esto se traduce también en el temor por la seguridad de los datos: el 66% de ellos tiene igual o más temor que antes por la información laboral guardada. Pero la información laboral no es la única: si bien la desconfianza sobre la navegación en la Web presenta una leve tendencia a la baja, más de 2 millones de usuarios tuvieron inconvenientes con respecto a la seguridad. Los principales temores entre los encuestados son el hackeo de cuentas (55%), robo de identidad (54%) y que sepan a qué sitios ingresan y cuáles son sus hábitos (38%). El 76% tiene preocupación al navegar por la Web y la preocupación mayor es el uso de sus datos personales. Ciberseguridad: nuevas amenazas, viejos métodos Si bien los usuarios conocen múltiples herramientas para la seguridad en Internet, son pocas las que efectivamente utilizan: contraseñas, bloqueo del celular y ver si un sitio es seguro. Es decir que si bien conocen muchas herramientas de seguridad, mantienen las que aprendieron primero. CertiSur lleva a cabo el Estudio Anual de Seguridad en Internet “La Visión de los Usuarios” junto a D´Alessio IROL hace 16 años. Este es el único estudio en Argentina que revela la mirada del usuario de Internet en cuanto a su seguridad a la hora de realizar transacciones económicas.