Marcha del orgullo LGBTIQNBA+ en 9 de Julio

Hoy sábado 27 de noviembre a las 17hs en Plaza Belgrano se celebra la 6ta marcha del

orgullo LGBTIQNBA+ en nuestra ciudad.

Esta celebración cuenta con historia en 9 de Julio, ya que nace con el festival “Otros Cuerpos” en el 2015 donde un grupo de personas se reunieron y trabajaron para dar vida a una jornada artística, disidente, independiente y AUTOGESTIVA que se caracteriza por generar diferentes actividades y talleres generando siempre una red afectiva con otras regiones, como Junín, Chivilcoy , Buenos Aires, etc.

Este año trabajamos en equipo por una jornada un tanto más simple en relación a las ediciones anteriores – donde nos encontrábamos durante varios días a pensarnos, debatir y abrazarnos como colectivo. Si bien en esta oportunidad no realizará el clásico «Otros Cuerpos», este 2021 nos reunimos con las mismas ganas de compartir la alegría de ser, marchando por la reivindicación de nuestros derechos conquistados, para exigir la aparición con vida de Tehuel De La Torre(un chico trans desaparecido hace más de seis meses) , así como también la implementación de la ESI con perspectiva de género en todos los niveles, la implementación del cupo laboral travesti-trans en nuestra ciudad y fundamentalmente para visibilizarnos como colectivo que lucha por una vida digna, libre de violencias para las personas trans, travestis, lesbianas, maricas, bisexuales, no binaries.

Por eso les invitamos hoy sábado 27 de noviembre a las 17hs en la Plaza Belgrano. En principio compartiremos un picnic con micrófono abierto, para lo cual hacemos extensiva la invitación a todas aquellas personas que deseen compartir lecturas, palabras, poesías, intervenciones.

Además se habilitará un espacio para que las infancias estén acompañadas y amorosamente cuidadas.

Habrá juegos y se desarrollarán actividades artísticas, se realizarán dibujos colectivos, carteles con consignas y banderas para finalmente marchar por las calles del centro de la ciudad.

Les esperamos para que puedan marchar con nosotres y PARA CELEBRAR que no somos

hegemonía sino disidencia, que somos desobedientes, disidentes y plurales.

En caso de lluvia se reprograma para el sábado 4 de diciembre.