Luján: Siete bebés se contagiaron de COVID-19

Que el Coronavirus es una enfermedad nueva y su comportamiento es desconocido por los especialistas, es una frase que se escucha a diario. Sin embargo, una situación que se dio en la localidad bonaerense de Luján sorprendió a las autoridades sanitarias. En el último parte oficial sobre la evolución del coronavirus en el distrito, siete niños menores de dos años resultaron contagiados.

Lo que más incertidumbre causó fue que hasta el momento los adultos vinculados a estos bebés no presentan síntoma, además, tampoco hay vínculos entre los casos.

“A nosotros también nos llama la atención eso y es una consulta que estamos haciendo a la Región Sanitaria 7. Lo que nos llama la atención en otros casos de niños que ya tuvimos -no en estos porque todavía están en estudio los grupos familiares- es que el único positivo fue el bebé y el resto de la familia no. Este termina siendo llamativo. A nivel general se están haciendo investigaciones, todavía en proceso, que indica que el virus no lo adquiere el que quiere sino el que puede. No cualquiera se contagia esto. Y quizás los portadores sanos pueden ser los adultos”, explicó la secretaria de Salud, Mariana Girón a El Civismo.

Girón contó que “hasta ahora los adultos no tienen síntoma, aunque esto no significa que en estos días aparezcan positivos”. “El relato que nos dan las familias es que son bebés que estuvieron en sus casas. La claridad es que hay una circulación comunitaria del virus”, agregó.

En tal sentido, detallaron que se trata de: una beba de 3 meses (internada en el Hospital Nuestra Señora de Luján), una beba de 4 meses (internada en el Hospital Nuestra Señora de Luján), una beba de 4 meses (con aislamiento domiciliario), un bebe de 6 meses (con aislamiento domiciliario), un niño de 1 año (con aislamiento domiciliario), una niña de 1 año (internada en el Hospital Nuestra Señora de Luján) y una niña de 2 años (con aislamiento domiciliario).

En cuanto al escenario general, la secretaria de Salud admitió que se puede esperar un incremento de casos positivos en los próximos días. Hasta el momento, el Partido de Luján registra 60 casos positivos (de los cuales 3 fallecieron, 16 fueron dados de alta y 41 se encuentran en tratamiento), 527 casos descartados y 29 casos en estudio para Coronavirus.

(InfoGEI) Mg