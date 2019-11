Los segundos mandatos

El Intendente comienza en diciembre un segundo mandato… ¿Qué podríamos esperar?

(por Lic. Hugo Merlo)

Primero tengo la percepción que cuando uno gana la elección, ya está pensado en re-elección, por lo que cuando asume el primer mandato, ya tiene en mente las gestiones que son para el probable segundo mandato. También (puro supuesto) habrá gestiones que se comienzan en el primer escalón y se terminan en el segundo.

De esto se me ocurre que hay acciones que se proyectan y se plasman para que sean el soporte para ser reelecto, de cualquier manera esto es bastante pretencioso, porque es lo mismo que decir que sabemos por qué y cuáles son los motivos que determinan a los ciudadanos a reelegir un gobernante. Sino, pregúntele a María Eugenia Vidal.

Entonces los gobernantes hacen cosas pensando en la reelección, pero sucede que los seres humanos, más allá de las cosas objetivas, tenemos sensaciones, porque hay un efecto “acostumbramiento” y no somos neutrales cuando juzgamos lo que hicieron otros. Tenemos en cuenta la historia previa, algo así como que opinamos distinto si el que hace las cosas se “parece a nosotros”. Como sea, cuando llega el final del primer mandato y es reelecto, debe terminar con las cosas pendientes e iniciar aquellas que no se hicieron, hay que planear diferente, el éxito será cuestión de esta gestión y, es más, por los últimos días de este mandato o tal vez no se acuerden nunca.

Entonces lo que pasó ya está…ahora veamos… a mi criterio algunas cosas han cambiado y que será bueno tener en cuenta, primero y fundamental es que el presidente y gobernador ahora son de la contra y, viendo como viene la mano, es posible que se resienta la llegada de recursos, especialmente para infraestructura, por lo que amerita ver cuáles son los objetivos previstos para estos cuatro años en términos de situación actual y situación esperada.

Poner el objetivo y hacer el plan y ver quién lo va financiar. Va a ser ardua la tarea, pero deben estar todos, el HCD especialmente apoyando las gestiones, esta tiene que ser una tarea mancomunada.

Todo lo contrario al intercambio de “ideas” con el concejal Parise que estimo debe conocer mucho a Kicillof para asegurar en el programa InfoMate “Que no se preocupe el Intendente que Kicillof va a incluir a todos y todas…”. Esperemos, pero no ponga las manos en el fuego concejal, y sería bueno que si algún día no es así, Ud. pueda hacer valer sus influencias.

De alguna manera hay que conseguir los datos de la realidad económica para fijar objetivos, los cuatro años previos deben ser la base para planificar, ya no caben responsabilidades anteriores. Esta nueva responsabilidad que le han otorgado los vecinos a Barroso debe ser el salto de calidad y creatividad de la gestión, porque no hay otro mandato.

Otro aspecto es definir un perfil en virtud de nuestras ventajas comparativas y crear competitividad para el futuro, por ej. con el nuevo polo educativo haciendo que sea funcional, para los objetivos que se fijen.

Más allá de los avatares de la política Nacional, “Nuevejulienses a SUS cosas debería ser el lema”