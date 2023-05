Los colegios privados piden una nueva actualización de aranceles

La Asociación de Instituciones Educativas Privadas de la Provincia (AIEPBA) elevó un pedido formal a la Dirección General de Escuelas Bonaerenses en la que solicita una «actualización de los aranceles del mes de mayo» como forma de afrontar los costos que implican los nuevos incrementos salariales acordados en las paritarias docentes.

En este sentido, la entidad que agrupa a más de 2.300 establecimientos educativos de gestión privada en Buenos Aires solicitó un aumento adicional de 11,5% con relación al mes de abril, que se debe sumar al aumento previsto para ese mes.

Según explicó el secretario ejecutivo de AIEPBA, Martín Zurita, los aranceles de los colegios «tienen un retraso de varios puntos porcentuales, tanto en comparación con el aumento otorgado a los docentes, como con relación al índice de precios al consumidor acumulado hasta este mes, y eso comienza a comprometer la prestación de los servicios educativos».

Este es el texto de la carta enviada esta semana a la Dirección de Escuelas bonaerense:

«Me dirijo a Ud. en mi carácter de Presidente de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires – AIEPBA-, a fin de solicitar la actualización de los aranceles del mes de mayo, dado el reciente incremento de salarios docentes.

Concretamente se solicita se modifique nuevamente los Topes Arancelarios de MAYO 2023, aumentando adicionalmente en un 11,5% con relación a abril 2023, totalizando de esta manera un incremento del 18,2% para el respectivo mes.

Habiendo ya facturado los establecimientos educativos el arancel del mes de mayo, se sugiere que se facture una diferencia entre los topes anteriores y los actuales, a cobrarse durante el mes en curso. De esta manera se podría subsanar este aumento de salarios docentes no previsto para las escuelas.

Arancel vs. Salarios docentes a mayo 2023

Aranceles: 28,8%

Salarios docentes: 41,8%

Diferencia: -13%

Adicionalmente, y en el marco de la Providencia PV-2023-05478393-GDEBA- DLHRYAEPDGCYE y Acta Compromiso de fecha 14 de febrero del corriente año, la relación entre el IPC y los aranceles del mes de abril genera una diferencia a favor de los establecimientos educativos de 9,7%, (11,2-1,5), la cual se debe tener en cuenta al calcular los nuevos Topes.

Aranceles vs. IPC acumulado a abril 2023

Aranceles: 20,7%

IPC: 31,9%

Diferencia: -11,2%