Los casos semanales se triplicaron y el distrito bajaría de fase

Los profesionales médicos realizaron un nuevo llamado a la conciencia advirtiendo que esta vez el sistema de salud local podría carecer de camas – Se registró un foco con 30 casos positivos en un residencial de adultos mayores.

Como todas las semanas, y tras la postergación sufrida el martes por un corte de energía eléctrica que afectó a toda la ciudad, el Comité de Crisis en Salud de Nueve de Julio brindó su informe semanal, sobre la situación epidemiológica del distrito, en el contexto de la segunda ola de Coronavirus.

Abriendo el contacto con los periodistas, la Dra. Lucía Pirotta, secretaria de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, indicó que nos encontramos ante una situación sumamente compleja, dado que de 50 a 60 casos semanales, se pasó a 177, lo que significa que los mismos se triplicaron, con la consecuencia de una mayor demanda en lo que hace a hisopados, seguimientos y consultas en las guardias.

Ante esta realidad, la funcionaria estimó que seguramente en la semana próxima el distrito descendería de fase 4 a 3; pasando a ser una zona de mediano riesgo a riego alto, instancia que se determina en base a los casos registrados en los últimos 14 días.

“Esto naturalmente impondrá restricciones para actividades y horarios”, adelantó.

En el mismo sentido, reveló que si bien por el momento los resultados de los hisopados llegan en tiempo y forma, ante la mayor cantidad de casos, pueden volver a registrarse demoras, como sucediera meses atrás; en tanto que también apuntó que el porcentaje de positivos de los hisopados es aún mayor.

Finalmente, sobre este aspecto, advirtió que hay en este momento 1.400 personas aisladas, solicitando a los vecinos paciencia, en relación a que este número dificultas las posibilidades de seguimiento; a la vez que instó a quienes tienen síntomas a realizar las consultas correspondientes, hisoparse y mantenerse aislados.

FOCO EN UN RESIDENCIAL DE ADULTOS MAYORES

Por otra parte, la Dra. Pirotta informó que se registró un foco de 30 casos en un residencial de adultos mayores del distrito, habiéndose tomado todas las medidas correspondientes para efectuar el control de foco del mismo.

Asimismo, recalcó que tanto los residentes como el personal se hallaba vacunado con al menos una dosis –como sucede con los 20 residenciales que existen en el distrito-; por lo que hizo especial hincapié en recalcar que como se ha informado en diferentes instancias, “las vacunas previenen los casos graves y los fallecimientos en un gran porcentaje, pero no hay datos concretos de que eviten completamente el contagio y hasta el re contagio de la enfermedad”.

“Una persona vacunada igualmente puede contagiar o contagiarse, y por lo tanto ante una situación sospechosa o un caso positivo, debe aislarse”, subrayó.

LOCALIDADES

Al informar de la situación de las localidades, la Dra. Pirotta señaló que la situación es grave tanto en Quiroga como en Dudignac, donde se registran 25 casos positivos y 110 aislados; y 37 casos positivos, 15 sospechosos y 136 aislados, respectivamente; números a los que evaluó como “muyb altos”, en relación a la cantidad de población de ambas comunidades.

En tanto, en French se registra 1 caso positivo, con 3 personas aisladas; en el Provincial 4 casos positivos y 4 personas aisladas; en Dennehy 1 caso sospechoso; en El Tejar un caso sospechoso; en 12 de Octubre 1 caso positivo, 1 sospechoso y 3 personas aisladas; en Naón 1 caso sospechoso y en patricios 1 caso positivo y 7 personas aisladas.

LA SITUACIÓN EN LAS ESCUELAS

Consultada sobre la situación de las escuelas, la secretaria de Salud reiteró lo manifestado en anteriores conferencias de prensa, respecto de que “la mayoría de los contagios provienen del ámbito social y no de las escuelas, como lo corrobora el hecho de que los establecimientos o el sistema de salud son los que detectan los casos que luego llevan a aislar a las distintas burbujas”.

“De 144 burbujas, en este momento tenemos 15 positivas y 4 sospechosas”, apuntó.

CLINICA INDEPENDENCIA

Por su parte, el Dr. Raúl Zapata, de Clínica Independencia, señaló que la internación no ha aumentado aún, con 9 pacientes internados, y sin que ninguno de ellos requiera respiración mecánica o casco.

“De todas maneras esta no es la foto de los 200 casos activos, ya que los mismos suelen complicarse a la semana de cursar la enfermedad”, remarcó.

Asimismo, el médico pediatra reconoció sentirse “cansado” de sentarse semanalmente a “leer números”, no obstante que reafirmó su compromiso de participar de las ruedas de prensa del Comité “para que se tome conciencia de la gravedad de la situación y de que se entienda que no había forma de que esto no sucediera con el movimiento que se venía dando en la ciudad”.

“Quizás en esta oportunidad no se cuente con una cama, y es muy probable que el sistema de salud local no resista y no cuente con camas disponibles”, advirtió.

VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

Finalmente, retomando la palabra, la Dra. Pirotta adelantó que el día viernes se brindarán detalles de la campaña de vacunación antigripal a instrumentarse en el distrito, la que se aplicará por el sistema de turnos, abarcando primero al personal de salud y luego a la población de riesgo.