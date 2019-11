Lo que la urna dejó

EL 27 quedó redefinido el tablero político para los próximos cuatro años. La palabra del intendente reelecto, del retador que se quedó con las ganas y del ex intendente al que no le fue nada bien. Análisis de lo que puede venir.

(Por Juan Manuel Jara)

Expectativas confirmadas, resultados poco sorpresivos y más votantes en las urnas, es básicamente lo que dejaron estas elecciones a nivel local. Lo que se preveía iba a ocurrir en base a los resultados de las PASO, unas generales apretadas, contando voto a voto, no fue exactamente así. El intendente Mariano Barroso retuvo el título holgadamente gracias a los casi cuatro mil votos de diferencia que le sacó a su máximo retador, Mauro Esteban. Battistela se despidió de su candidatura final perdiendo más de la mitad de los votos en relación a las Primarias. Y Darío Lanieri, bandera de la izquierda en mano, mantuvo prácticamente los mismos votos que en agosto. Los resultados de Nación y Provincia “reperfilan” (el término multiuso de moda últimamente, casi a la par de “sustentable”) el tablero para 9 de Julio, ya que a partir del 10 de diciembre se termina la alineación planetaria. Y habrá que remarla.

Exultante y feliz se lo vio al intendente Barroso en la noche del domingo cuando ya su victoria, holgada y contundente, era un hecho. Contó que si bien no se sentían ganadores, estaban tranquilos por el apoyo de la gente en la calle a la gestión. Esperaba que quizás la diferencia en votos no fuera ser tan amplia como finalmente fue. Si lo sorprendió que por primera vez el Justicialismo trabajara de forma conjunta. “Algo que no se venía viendo”, acotó el intendente reelecto.

Respecto al nuevo escenario a partir del 10/12, confía en que “se respete la institucionalidad, como se hizo en estos cuatro años”. Bien apegado al discurso republicano de su espacio político, Barroso apuesta a la normalidad de los procesos.

SEMANARIO EXTRA: De esa normalidad que vos anhelás que suceda ¿esperás colaboración del Justicialismo local?

MARIANO BARROSO: Siempre aspiramos a una colaboración de todos los espacios de la oposición. No es un maltrato a una gestión o al intendente sino a todos los habitantes del partido.

Consultado sobre si planeaba implementar cambios en el gabinete para el nuevo período, Barroso comentó que “estamos haciendo un aggiornamiento en diferentes áreas. Vamos a crear la de modernización del Estado. Y también veré si todos tienen la misma energía para gestionar en el nuevo escenario. Recordá que hemos sostenido prácticamente el mismo equipo en estos cuatro años”.

El intendente reelecto tiene como objetivos trazados para los próximos cuatro años continuar con la recuperación y puesta en valor del espacio público, una apuesta muy grande en el tránsito para bajar las velocidades y los tres puntos pendientes, cuestión de Estado, que hasta ahora nunca pasaron de promesas electorales, incluyendo al mismo Barroso: el parque industrial, el relleno sanitario y las viviendas.

SE: No lo pudiste solucionar en cuatro años con los tres gobiernos alineados. ¿Podrás hacerlo ahora con el nuevo escenario político?

MB: Confío que sí. Haremos todas las gestiones necesarias, que quizás sean más difíciles pero si. Otros municipios lo han logrado durante estos cuatro años, aun siendo de otro color político a la Provincia ¿por qué nosotros no?

Confiado, sin dudas. De paso, le desea la mejor de la suerte para el Presidente electo y al Gobernador porque si les va bien nos va bien a todos. “Lo primero que debemos hacer los argentinos es amigarnos. Amigarnos como Sociedad”, finaliza el intendente reelecto. Le espera un desafío enorme, tanto a él como a todo su equipo de gestión, en ambos frentes, el externo y el interno.

El Retador

El lunes 28 no fue seguramente el esperado para Mauro Esteban. La buena elección que hizo no fue suficiente, si bien sus 13.700 votos significaron un número interesante para un candidato nuevo y primerizo, no en la política ni en la gestión, si para ser cabeza de lista. Pero no alcanzó.

De todas formas, asegura que el balance es altamente positivo. “El desafío es mantener la unidad. Sin dudas, mantener el proyecto durante cuatro años. No tendremos gestión pero si representantes en el Concejo Deliberante. Vamos a ser oposición desde ahí, vamos a defender lo que pensamos, lo que creemos, siempre en defensa de la gente con una oposición constructiva como creemos debe ser”, cuenta Esteban marcando la cancha. Y dejando en claro un punto: “La responsabilidad de gestionar le cabe al intendente”.

SE: Con la Provincia y la Nación bajo el Frente de Todos ¿colaboraron para gestionar alguna cuestión?

MAURO ESTEBAN: No nos corresponde. Tenemos un rol. La gestión la tiene que llevar a cabo el intendente, así lo eligieron los vecinos. Nosotros no tenemos por qué inmiscuirnos en ningún tipo de gestión. Tampoco queremos que el intendente adopte una postura de victimización. Queremos que 9 de Julio crezca, continúe desarrollándose y solucione los problemas que nosotros marcamos en campaña, que creemos que la gestión actual tendrá que solucionar gestionando ante Provincia o Nación tal como lo hacen otros intendentes. Me parece que cada uno tiene que hacerse cargo del rol que le asignó la Comunidad, no victimizarse y no echarnos la culpa a nosotros si no tomaron las decisiones que había que tomar. La realidad es que nosotros no vamos a tener capacidad de gestión, nos hubiera encantado, peleamos por ello pero la realidad indica que no será así.

Arréglense. Están a cargo. Algo así sería el resumen y traducción para quien no le haya quedado claro. Por lo pronto, habrá que ver si se mantiene la unidad del Justicialismo que en principio tenía el objetivo electoral. Algunos dicen, comentan, que no todos trabajaron a la par o con, digamos, la misma boleta. En los días sucesivos se verá el panorama más claro. Por lo pronto, esta semana Mauro aprovecha para retomar las actividades de su estudio jurídico y ponerse al día con el trabajo atrasado.

Punto Final

A Walter Battistella no le fue nada bien. Ya las PASO le habían dejado un sabor muy amargo por el poco caudal de votos obtenido. Ahora fue peor. Menos de la mitad de lo obtenido el 11 de agosto fue la pobre performance del ex intendente el pasado domingo. Para algunos, un final pobre.

El ex intendente sabía que la tenía muy difícil por la polarización y por no contar con una lista competitiva (La de Consenso Federal….y la local también)

SE: ¿Y ahora que hay para Walter Battistella?

WALTER BATTISTELLA: Se perdió una batalla, no una guerra. Vamos a seguir militando, construyendo un espacio. Después de las PASO ya vimos que era muy difícil. Ahí nos sorprendió la cantidad de votos, esperábamos más. Mucho voto radical terminó con Cambiemos.

SE: El Radicalismo nuevejuliense tiene una cuenta pendiente, la unidad.

WB: Si, ya empezó la campaña.

SE: ¿Cómo tomás las declaraciones que han aparecido de gente que ha sido parte de tu gestión?

WB: No me generan nada. Sí sabemos que es el comienzo de la batalla por el comité. Cuando se plantea que hay un ganador, que es Horacio Baglietto, y que hay perdedores, evidentemente está lanzado a la presidencia del comité. No es casual que la persona que escribe esto es la misma que pide mi expulsión del Partido. Evidentemente hay que sacarme del medio. Queda el otro sector, el de Nacho Palacios, que también fue aludido en esta carta donde dice que el único ganador es Baglietto y los demás son los perdedores. Se alineará detrás de Baglietto o deberá ir a competir en una interna. Son las mojadas de oreja que ya empezaron a ocurrir.

SE: ¿No es tiempo, tanto en el Justicialismo como en lo que queda de la UCR local, de un recambio generacional de dirigentes, que de hecho salga de ustedes los dirigentes más viejos que ya han tenido su paso por la gestión?

WB: Claro, yo no voy a ser más candidato, mi tiempo pasó. Ahora, esto no quiere decir que deje de hacer política o trabajando en un espacio. Si no lo hacemos dentro del radicalismo lo vamos a hacer desde otro espacio porque vamos a seguir trabajando por 9 de Julio. Veremos qué pasa a nivel nacional con la unidad del frente Juntos por el Cambio. Acá el domingo el radicalismo perdió un concejal (Eliana Dramisino). ¿Que ganó el Radicalismo?

Dice no tener dialogo con ninguno de los otros sectores radicales. Respecto al pedido de expulsión del Partido, Battistella dice que “todavía no hay ninguna sanción para nadie. Se está planteando una gran amnistía a nivel nacional dentro del Radicalismo. El Peronismo entendió mejor que la división no los favorecía. Hay mucho debate interno que el radicalismo se debe”.

No tuvo el resultado esperado, está claro, pero lejos de colgar los guantes, el ex intendente anuncia: “Fue mi última candidatura. Hoy nos tocó perder. Seguiremos trabajando para tratar de tener un concejal en las legislativas”.

Todavía están frescos los ecos de lo que dejaron las generales del pasado domingo. Unos festejando pero con la vista puesta en el 10 de diciembre cuando haya que gestionar en otra cancha, ya no un estadio de Primera sino una cancha áspera del Ascenso. El tiempo dirá si oficialismo y oposición están a la altura del nuevo tablero.

********************EN UN RECUADRO ******************************

El Incidente Molinari

Por Juan Manuel Jara

Estar en la función pública implica ciertos cuidados porque se está más expuesto que en el llano, y se tiene un mandato de representación. Hay que tener sentido de la oportunidad, tacto y extremo cuidado no solo de lo que se dice y se hace sino también, en tiempos digitales como los actuales, de lo que se postea y de lo que se comparte.

Marcia Molinari ha sido, y así lo hemos sostenido desde este medio en varias ocasiones, una de las funcionarias más eficaces de la administración Barroso, siempre a cargo de la Dirección de Deportes.

El desafortunado, y para nada inocente, incidente on line, compartiendo una publicación de marcado tono discriminatorio, con el agregado de una frase suya poco feliz, la puso en el centro de las críticas. Conocido el hecho y sus repercusiones, con pedido de renuncia por parte de la oposición, Marcia Molinari presentó ella misma su renuncia al intendente Barroso, quien no se la aceptó. Cabe aclarar que, más allá de este incidente, Molinari deja su cargo el 10 de diciembre.

El posteo es lamentable y la defensa, débil, de que fue compartido en un grupo cerrado no quita gravedad al hecho, repetimos: teniendo en cuenta su cargo de funcionaria pública y, más grave aún, docente, ya que Marcia Molinari es profesora de Educación Física. Personalmente, tengo un trato siempre muy cordial y amable con ella. La sorpresa fue grande cuando me enteré del hecho justamente por no encajar con el perfil. Incluso me comuniqué con ella para conocer su versión ofreciéndole todos los medios en los cuales me desempeño para decir lo suyo. Pero más allá de esto, lo cierto es que el hecho ocurrió y debe tener una sanción ejemplificadora.

La discriminación se combate con una educación basada en valores de solidaridad, igualdad, amistad, el amor y respeto desde la infancia para que sean adultos tolerantes. En el caso de Marcia, es docente y funcionaria, lo cual tiene doble responsabilidad en relación a todo esto.

“Lo Primero que debemos hacer los argentinos es amigarnos. Amigarnos como Sociedad” dijo el intendente Mariano Barroso el martes por la noche en una entrevista en el programa MODO AVION (Martes 21 hs, Somos 9 de Julio) haciendo referencia a lo correcta que había sido la campaña en nuestro distrito, sin agresiones. Para ser coherente su decir con su proceder, Barroso debería aceptarle la renuncia a Marcia Molinari inmediatamente y no esperar al 10 de diciembre. Caso contrario, y en virtud de sus propios dichos, tanto el cómo su gestión estarían avalando un hecho inaceptable venga de donde venga, sentando precedente y posición.