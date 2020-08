Lincoln: “Si el virus entra a la ciudad se hace un picnic”

El intendente de Lincoln Salvador Serenal y el secretario de Salud, Sergio Lorenzo, hicieron un análisis de la situación que vive la región y explicaron las variables posibles respecto de la aparición de casos en Lincoln, y del posible traslado de pacientes de distritos vecinos.

En ese marco, Serenal expresó “llevamos más de 160 días sin COVID, pero realmente estoy muy preocupado porque hoy estamos viviendo la peor situación, en especial en el interior de la provincia de Buenos Aires y en los distritos vecinos. Hoy el sistema de salud está colapsando en distritos vecinos, como Bragado, Viamonte o Junín”.

“En Bragado, todo empezó en un frigorífico donde todos tomaron mate. Nosotros no prohibimos el mate, pero cuando pedimos que cada uno tome con su mate, es por eso. El segundo foco fue por encuentros y fiestas clandestinas, y se generó un caos. Ahí es donde nosotros nos equivocamos como ciudadanos, cuando no respetamos y no cumplimos los protocolos”, graficó.

Asimismo, y según informó el medio local La Marca, el intendente continuó diciendo “cualquier vecino de Lincoln ve que nos hemos relajado, al no tener casos, al tener todas las libertades individuales y económicas, hoy nos hemos relajado y lamentablemente, podemos ver en los distritos vecinos, qué les está pasando”.

“Le pido a la comunidad, responsabilidad. Tenemos que respetar a esta pandemia, respetar al virus, porque lo tenemos a la vuelta de nuestra casa. La característica que tiene este virus es el contagio rápido, y si no lo controlamos, aunque tengamos el sistema de salud en óptimas condiciones y preparado para lo peor, también va a colapsar”, precavió Serenal.

Cabe destacar y según pudo saber InfoGEI Lincoln es uno de los ocho distritos bonaerenses que aún se encuentran libres de coronavirus.

A su tiempo, el secretario de Salud Sergio Lorenzo dijo que “en el caso que tengamos que formar parte de la red sanitaria que propone provincia, en Lincoln ya está estipulado que todo caso COVID va a ser internado en el hospital, que es la institución que está preparada para tratar esta patología”.

“Este es otro escenario y nos estamos distrayendo, perdiendo la atención de lo que estamos viviendo. Cuando conocimos que el virus estaba en Buenos Aires, levantamos la guardia y nos cuidamos un montón. Con el correr del tiempo nos fuimos acostumbrando a los permisos que se estaban dando y ha pasado esto, entran uno o dos casos y eso se potencia por cosas como el hábito del mate, las reuniones no permitidas, y son cosas que se ha dado de manera calcada en todos los distritos”, remarcó.

En esa línea, añadió “Lincoln está preparado quizás como todos los distritos donde el sistema se colapsa. Al principio pensábamos en tener más respiradores, en armar más camas, y eso es algo monetario, que con más o menos recursos se pudo obtener. Pero hay algo que no se consigue con dinero y que no se puede comprar en ningún lugar, y es el recurso humano, que es el que se agota, que si hay más casos se requiere más recurso humano y el riesgo de contagio es inminente y se sabe que en las grandes organizaciones es el recurso humano el que sigue faltando. Es lo que más rápido se cae. Porque no se va a plantar un respirador, peor si se puede plantar un enfermero, un camillero, un administrativo, o un médico. Es un recurso al que le tenemos que prestar mucha atención, porque no se saca una enfermera de una fábrica, de un día para el otro. Y lo que están pidiendo los distritos vecinos, no son respiradores o camas, es recurso humano”.

“Hoy, entra el virus a Lincoln y se hace un picnic, porque encuentra el lugar propicio para crecer y desarrollarse”, concluyó Lorenzo. (InfoGEI) Mg