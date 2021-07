Liderazgo: Las 21 leyes irrefutables

El libro escrito por John Maxwell te llevara a tomar puntos que serán muy importantes a la hora de liderar.

(Por Lic. Gonzalo Merlo)

Es una de las eminencias actuales en liderazgo, y sus obras han llegado a ser best sellers en el diario New York Time; siendo una de las máximas figuras de este campo y uno de los coach más reconocidos del mundo. Te contamos cuáles son las 21 leyes sobre liderazgo de John Maxwell que debes conocer. No hay duda. Más de 80 libros publicados, millones de ejemplares vendidos en todo el mundo y catapultado como una de las más brillantes figuras del coach contemporáneo -e incluso de la historia, según algunos críticos-, leer alguna de las obras de John Maxwell es aprender conceptos, teorías y puntos de vista sobre el liderazgo claves para seguir avanzando y afianzando los conocimientos propios de la materia. Entre ellos, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo o Las 21 cualidades indispensables de un líder: conviértase en la persona que otros querrán seguir, como algunos de los más importantes. Nacido en Michigan hace 69 años, nos brinda conocimientos únicos que, sin duda, al ponerlos en práctica mejorarán nuestras aptitudes organizativas y empresariales. Lo considero así porque está basado en leyes o principios universales del liderazgo que no caducan. Estoy seguro de que una persona que domine estas 21 Leyes Irrefutables del Liderazgo tendrá éxito hoy igualmente que una persona que los aplique en 100 años.

1- La Ley del Límite: La capacidad de liderazgo determina el límite del crecimiento de una persona.

Tu límite de crecimiento como persona, en tu trabajo o negocio está determinado por tu nivel de liderazgo. Mayor liderazgo es igual a mayor eficacia. La dedicación al éxito es importante. También lo es el talento y la inteligencia, pero sin la habilidad de liderazgo, nunca llegarás lejos. Por eso es sumamente importante si deseas tener éxito en la vida, te enfoques en desarrollarte como líder.

2- La Ley de la Influencia: La verdadera medida de tu liderazgo es la influencia. Nada más y nada menos.

El verdadero liderazgo no puede ser transmitido, necesita ser ganado. La idea que buenos gerentes son buenos líderes es un error común. Los líderes influyen en las personas mientras que los gerentes manejan operaciones con excelencia. Inclusive empresarios no son necesariamente líderes. Otro error común es que ser siempre primero, obtener una posición de liderazgo o tener un gran conocimiento de un área específica te hacen un líder. Sólo trabajo duro y dedicación desarrollarán tu liderazgo. “Usted habrá logrado la excelencia como líder cuando las personas lo sigan a todas partes, aunque sólo sea por curiosidad” Colin Powell.

3- La Ley del Proceso: El liderazgo se desarrolla día a día, no de un sólo golpe.

El liderazgo es complicado. Tiene muchas facetas: respeto, experiencia, fortaleza emocional, habilidad para el trato con las personas, disciplina, visión, inercia, oportunidad, etc. Muchos de los valores que participan en el liderazgo son intangibles. Es por ello que los líderes requieren tanta maduración para ser eficaces. En algún momento de la vida se nos coloca en una posición de liderazgo sólo para ver a nuestro alrededor y darnos cuenta que nadie nos sigue. Allí nos damos cuenta que necesitamos aprender a ser líderes… y allí es cuando inicia el proceso.

4- La Ley de la Navegación: Cualquier persona puede dirigir un barco, pero es necesario un líder para determinar el rumbo.

El liderazgo requiere planificación y una capacidad para ejecutar lo planeado. Mientras más grande es la organización, es preciso que el líder mire hacia adelante con más claridad. Los líderes están conscientes de que personas los siguen, por ello no pueden darse el lujo de no pensar bien el futuro. La capacidad de hacer una correcta planeación unida con una visión clara transmite seguridad y confianza a los miembros del equipo. Esta es una de las más importantes de las Leyes Irrefutables del Liderazgo.

5- La Ley de E.F. Hutton: Cuando el verdadero líder habla, las personas escuchan.

La persona con el título o la que maneja la reunión, puede que no sea el verdadero líder. El verdadero liderazgo depende de la influencia. El hombre o mujer que es escuchado es el verdadero líder. Los verdaderos líderes tienen fortaleza en su carácter, construyen buenas relaciones y saben sobre su trabajo. Tienen una fuerte intuición y talento. El líder tiene y sabe manejar la información. Por sí solo, el conocimiento no hace al líder; pero sin él, nunca podrá serlo. Recuerda que las personas no necesariamente escuchan debido a la verdad que se comunica en el mensaje, sino por el respeto que tienen hacia el orador.

6- La Ley del Terreno Firme: La confianza es la base del liderazgo.

La confianza de tus seguidores es tu activo más valioso. Las personas quieren creer en tu carácter. Si cometes errores y no los admites, comenzarás a socavar la confianza. No se desarrolla confianza hablando de ella. Se le desarrolla alcanzando resultados, siempre con integridad y de una forma que explique una verdadera preocupación por el equipo. ¿Cómo puedes desarrollar respeto? Tomando decisiones sólidas, admitiendo tus errores y colocando a tus seguidores por encima de tus intereses personales.

7- La Ley del Respeto: Las personas siguen naturalmente a líderes más fuertes que ellos mismos.

Las personas con fortaleza buscan líderes aún más fuertes, siempre basándose en el respeto y la profundidad de su carácter.

8- La Ley de la Intuición: Los líderes evalúan todo con un sesgo hacia el liderazgo.

La intuición es una cualidad difícil de definir. La intuición se desarrolla con el tiempo y a través de la experiencia… pero debes estar dispuesto a seguir tu intuición y actuar de ser necesario. Algunas personas nacen con una gran intuición al liderazgo. Otras necesitan trabajar en desarrollarla. Al final necesitas controlar, comprender y trabajar con los factores intangibles para alcanzar las 21 Leyes Irrefutables del Liderazgo.

9-La Ley del Magnetismo: Tú eres lo que atraes.

Generalmente tú vas a atraer a personas que tienen cualidades similares a las tuyas. Normalmente ellos compartirán tus valores, tu actitud, tus habilidades e inclusive tus experiencias. Si no estás atrayendo a las personas que deseas, examina tu liderazgo y encuentra las áreas que necesitan mejorar en vos.

10- La Ley de la Conexión: Los líderes tocan el corazón antes de pedir ayuda.

Para poder comunicar efectivamente tu mensaje, es imperativo conectar con las personas a un nivel emocional. Siempre recordemos que si tenemos una organización grande o cientos de seguidores, cada uno de ellos es una persona, no un número. Cuando un líder ha hecho el trabajo de conectar con su equipo, se nota en la organización. Entre los miembros existe lealtad y ética de trabajo. La visión del líder se convierte en la aspiración de las personas. El impacto es increíble. Nunca subestimes la importancia de construir Puentes. Para dirigirse a sí mismo, use la cabeza; para dirigir a los demás, use el corazón.

11- La Ley del Círculo Interno: Las personas cercanas al líder determinan el potencial de este.

Cómo dicen “dime con quién andas y te diré quién eres.” En otras palabras, “dime con quién andas y te diré hasta donde puedes llegar.” Para hacer una organización más efectiva necesitas buscar líderes fuertes y colocarlos en tu círculo interno. No inviertas todo tu esfuerzo en convencer o inspirar a personas negativas. Invierte tu energía en las personas que comparten tu visión. Llena tu círculo interno con personas que eleven la moral y te ayuden con la carga de la organización.

12- La Ley de la Entrega del Poder: Sólo los líderes seguros de sí mismos dan poder a los demás.

El mejor líder es aquel que tiene suficiente sentido común para escoger buenos hombres y mujeres para que hagan lo deseado, y suficiente dominio de sí mismo para no entrometerse mientras lo hacen. Tan extraño como pueda sonar, los grandes líderes obtienen autoridad al entregarla.

13-La Ley de la Reproducción: Se requiere ser un líder para desarrollar a otro líder.

La gran mayoría de los líderes tienen como mentor a otro líder. Los mejores mentores son líderes con experiencia. Tú sólo puedes dar a otros lo que posees. Muchos líderes no ven el valor en generar otros líderes, y muchos inclusive empujan a otros hacia abajo para mantenerse arriba. Esas personas terminan destruyendo su liderazgo. Construir nuevos líderes es esencial para el desarrollo de la organización. Mientras más líderes hay en la compañía, más potencial tiene.

Todo comienza en la cima, porque es necesario un líder para desarrollar a otro.

14- La Ley del Convencimiento: Las personas se convencen del líder y luego de la visión

Muchas personas creen que la visión viene primero, pero no es así. Cuando los seguidores están perdidos, siempre buscan al líder primero. Construye tu credibilidad como líder primero y luego las personas seguirán tu visión. Como líder, no obtienes beneficios por fracasar en una causa noble. Tampoco tienes crédito por “tener la razón”. Tú éxito se mide por la capacidad de llevar a las personas a donde necesitan ir… pero sólo puedes hacer eso si las personas te aceptan primero como líder.

15 – La Ley de la Victoria: Los Líderes encuentran la forma de que el equipo gane.

Creo que los verdaderos líderes comparten una incapacidad para aceptar la derrota. Cualquier cosa que no sea ganar les parece del todo inaceptable, de modo que determinan qué deben hacer para lograr la victoria, y luego la buscan con todo lo que está a su disposición. Los líderes encuentran la forma de que su equipo tenga éxito. Se aseguran que su equipo desarrolle los siguientes tres componentes: unidad de visión, diversidad de habilidades en el equipo y un líder dedicado a la victoria que eleve a los miembros del equipo a su máximo potencial.

16 – La Ley del Momento de Inercia: El momento de inercia es el mejor amigo de un líder.

Para llegar a cualquier parte, necesitas estar en movimiento. Lograr que un equipo pase de un estado de reposo a movimiento es un trabajo difícil, pero al comenzar a moverse es difícil detenerlo. Esto es el principio de inercia, el mejor amigo de un líder. Cuando no existe la inercia, incluso las tareas más fáciles pueden parecer problemas insuperables, pero cuando se tiene inercia de tu lado, el futuro luce brillante, los obstáculos parecen pequeños y los problemas se ven como algo pasajero. Con suficiente inercia, se puede lograr casi cualquier cambio.

17- La Ley de las Prioridades: Los líderes entienden que actividad no necesariamente significa logro.

Las personas pueden estar ocupadas todo el día y dedicar toda su energía, talento y tiempo a actividades que no te llevarán a dónde queres ir. Un líder es capaz de definir cuáles son las actividades que realmente te acercan a la meta y se aseguran en hacerlas primero que las demás. Los líderes aplican el Principio de Pareto o Ley del 80/20 y se aseguran de invertir el 80% de su tiempo, recursos y dinero en el 20% de las actividades, personas y disciplinas que los llevarán a donde quieren llegar.

18- La Ley del Sacrificio: Un líder debe sacrificarse para progresar.

Muchas veces el líder necesita estar dispuesto a perder algo para luego ganar algo mejor. Dar a veces un paso atrás para luego poder dar dos para adelante. Muchas veces implica reducciones de salario y más trabajo sin compensación. El sacrificio es constante en el liderazgo. Es un proceso continuo, no un pago único. Los líderes muchas veces ceden para poder ascender.

19- La Ley de la Oportunidad: Cuando conducir es tan importante como qué hacer y adónde ir.

Muchas veces estar en el lugar correcto en el momento correcto es la clave para ganar una batalla. Los líderes entienden que deben actuar en el momento correcto. Intuitivamente utilizan la siguiente matriz de pensamiento:

Una acción equivocada en el momento incorrecto es igual al desastre.

Una acción correcta en el momento incorrecto es igual a la resistencia.

Una acción equivocada en el momento correcto es un error.

Una acción correcta en el momento correcto es igual al éxito.

20- La Ley del Crecimiento Explosivo: Para sumar al crecimiento, hay que conducir a seguidores. Para multiplicarlo, hay que conducir líderes

Los líderes que desarrollan seguidores hacen crecer su organización una persona a la vez. Los líderes que desarrollan líderes multiplican el crecimiento, porque por cada líder que desarrollan, reciben también a todos los seguidores de éste. El desarrollo del liderazgo no es un proceso rápido. Requiere tiempo, energía y recursos. La única manera de experimentar un crecimiento explosivo es por medio de las matemáticas: Las del líder.

21- La Ley del Legado: El Valor perdurable de un líder se mide por su sucesión

Se crea un legado sólo cuando una persona pone a la organización en la posición de hacer grandes cosas sin él. Usted no será juzgado por lo que logró personalmente, o por lo que hizo cuando usted estaba al mando. Usted será juzgado por lo bien que se desempeñe la organización y su personal una vez que usted se vaya. Usted será medido por la Ley del Legado.

Todo crece o cae por el liderazgo. Siempre recordá esto:

El personal determina el potencial de la organización.

Las relaciones determinan la moral de la organización.

La visión determina la dirección de la organización.

El liderazgo determina el éxito de la organización.

“Le deseo éxito. Siga sus sueños. Desee la excelencia. Conviértase en la persona que fue creada para ser. Y logre todo aquello para lo cual usted fue puesto en esta tierra. El liderazgo lo ayudará a hacer eso. Aprenda a ser líder: no sólo para sí mismo, sino para las personas que lo seguirán. Y a medida que usted crece, no olvide llevar consigo a los demás para convertirlos en los líderes del mañana.” John Maxwell.