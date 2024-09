¿Las semillas de chía sirven para adelgazar?

Y es que, se ha sugerido que cuando se consumen semillas de chía, forman una sustancia gelatinosa en el estómago que puede aumentar la sensación de llenura y disminuir el apetito. Una experta lo explica a continuación.¿Agua de semillas de chía para perder peso?

Una de las maneras en que la gente está consumiendo semillas de chía para perder peso es bebiendo agua de semillas de chía.

Según Andrea Soares, MS, RDN, CSSD, dietista registrada especializada en nutrición deportiva, control de peso, diabetes y bienestar de Top Nutrition Coaching, el agua de semillas de chía puede ayudar a reducir los refrigerios y disminuir la cantidad de calorías consumidas.

«¡Las semillas de chía son pequeñas pero poderosas!», es lo primero que dice la experta al sitio especializado Eat This, Not That.

La nutricionista explica que, «una de las razones por las que el agua de semillas de chía está recibiendo atención es por su alto contenido de fibra. Solo una onza de semillas de chía tiene alrededor de 10 gramos de fibra. Esta fibra absorbe agua, se expande en el estómago y hace que te sientas más lleno durante más tiempo«.

Pero hay más. Las semillas de chía pueden ayudar a tener un mejor control de los niveles de glucosa o azúcar en sangre, lo que también puede contribuir a la pérdida de peso.

«Otra ventaja de las semillas de chía es que pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre «, afirma Soares. «Al ralentizar la absorción de carbohidratos, las semillas de chía pueden evitar picos de azúcar en sangre. Esto es crucial porque unos niveles de azúcar en sangre estables implican menos picos de insulina, lo que puede ayudar a reducir el almacenamiento de grasa en el cuerpo».

Sin embargo, pese a los beneficios de las semillas de chía, hay que tener en cuenta que no es un alimento ‘milagroso’, sino que para lograr los objetivos de pérdida de peso, es importante adoptar otras medidas más allá de beber agua de semillas de chía.

«Solo recuerda que ningún alimento o bebida por sí solo hará el trabajo; combina el agua de semillas de chía con una dieta saludable y ejercicio regular para obtener los mejores resultados«, dijo la experta.

