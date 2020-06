Las decisiones en manos de los municipios

(Por Lic. Ec. Hugo Merlo)

Dijo Ortega y Gasset con un rasgo de simpatía, “Los argentinos toman las ilusiones como si fueran realidades, toman las opiniones como si fueran principios”.

Ya es remanido escuchar las discusiones entre pro cuarentena y los que creen que se pueden ir flexibilizando las condiciones. Lo que hay que dejar en claro es que las decisiones las toma la política, los asesores hacen eso, asesorar, pero no son los que toman los riesgos. Y Así es.

En este caso el presidente le pregunta a los especialistas de la salud, dan su opinión. Luego le pregunta a sus economistas y estos le responden, por supuesto los dos tienen opiniones diferentes, y estas opiniones ¡ no son principios universales!.

Esto lo grafica muy bien el siguiente cuento:

Había en Benarés un rey que era muy sabio. Un día convocó en su palacio a cuatro ciegos de nacimiento. Después hizo traer a un elefante en medio del gran salón del trono.

Entonces dijo a los ciegos:

-Vais a tocar una cosa muy grande y me diréis qué es.

El primero tocó la cola del elefante y dijo:

-¡Seguro! Es una cuerda.

El segundo tocó la trompa y manifestó con seguridad:

-¡Es una serpiente!

El tercero tocó una pata y afirmó con mucha serenidad:

-¡Evidentemente es el tronco de un platanero!

El cuarto tocó el vientre y exclamó:

-¡Pero si es un tonel!

Cada uno no percibe más que una parte de las cosas. Solo el responsable conoce todo.

La idea es que haya alguien que pueda tomar las decisiones de acuerdo a su capacidad para unir todas las partes y armar el rompecabezas, esto no es voluntarismo, o sea las ilusiones no son realidades, y lo único que no es opinable es la realidad.

El responsable es el que decide, tiene el conocimiento y debe decidir sobre la situación que requiere una solución, debe elegir sobre las diferentes opciones de acción, o sea dar respuestas sobre las consecuencias de sus acciones, debe mostrar los resultados.

Acá es dónde se ven los pingos, porque hay que poner en juego criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Por ejemplo si los responsables de la salud proponen una cuarentena-aislamiento- estricta, podrá ser eficaz, efectiva tal vez, pero no eficiente, porque destruye la economía, entonces lo que se requiere del decisor, del responsable político, en cualquier orden, nacional, provincial y municipal, es definir objetivos y de sus colaboradores dar las respuestas adecuadas.

Este es el andamiaje conceptual de cualquier proceso de toma decisiones bajo incertidumbre. Así funciona, lo demás es “piripipi,” si me dicen que hay que esperar la vacuna que nos libere de esta pandemia y que no saben cuándo la vamos a tener, algo hay que hacer. Esto no es un tema ideológico como algunos lo quieren hacer aparecer. Si alguna duda le cabe, los perjudicados serán los sectores más vulnerables de la población, los que hacen changas, o sea los que lamentablemente están en la informalidad. La parte más importante de los contagiados se concentran en asentamientos y barrios humildes del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).

Desde mi punto de vista hay que llevar los decisores, como de alguna manera está sucediendo, a los municipios que “conocen el elefante completo”, en segundo lugar el Estado debe tener un plan de salida que no solamente contemple la DEMANDA, subsidios o planes, sino desde la OFERTA, desde la empresa, a nivel de estrategia.

Habrá quince días más de aislamiento social, con alguna flexibilidad …pero algo hay que ir haciendo.