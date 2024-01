La zona núcleo recuperó los perfiles de humedad

Pese a los eventos de tiempo severo que se registraron en las últimas semanas, el 2024

comienza en condiciones absolutamente mejores que las que tenían lugar en el inicio del 2023.

A diferencia de los primeros días del año pasado, predominan actualmente las áreas sojeras con reservas adecuadas a óptimas, con incluso algunas zonas con almacenajes temporalmente excesivos.

Según el último informe de Estimaciones Agrícolas (SSA), el avance de siembra total (soja de primera y de segunda) alcanzaba el 80% a nivel nacional, consignó el primer informe del año de la Oficina de Riesgo Agropecuario(ORA).

Las delegaciones con más superficie sembrada o a sembrar son: en Córdoba, Río Cuarto con 1.190.400 has; en Santa Fe, Rafaela con 942.400 has; y en Buenos Aires, Pergamino con 774.250 has.

En vez del seguimiento para soja, que se realiza solo desde la fecha de siembra en cada zona, se muestra el de pastura, ya que este se lleva a cabo durante todo el año y permite ver la situación al principio del gráfico (enero 2023) y al final (enero 2024).

Otra diferencia importante es el pronóstico climático para el primer trimestre de 2024, recientemente emitido por el SMN (https://www.smn.gob.ar/pronostico-trimestral).

A diferencia del arranque del 2023, cuando se esperaban precipitaciones escasas como efecto de la tercera campaña consecutiva con La Niña, en esta oportunidad se prevén lluvias trimestrales normales a superiores a las normales en toda el área sojera principal.

Gráficos de seguimiento del estado de las reservas para pastura en otras localidades, además de

seguimientos para soja de primera y de segunda, se pueden consultar en

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

(Noticias AgroPecuarias)