La “X” en el DNI: más de mil personas tramitaron su documento no binario en dos años

Más de mil personas modificaron su Documento Nacional de Identidad (DNI) y el Pasaporte Argentino dentro del campo “sexo” con la nomenclatura “X” para reconocer identidades de género por fuera del binomio masculino-femenino, a dos años de entrado en vigencia el Decreto 476/2021 que reconoce este derecho.

Según datos de la Dirección Nacional de Población del Registro Nacional de las Personas (Renaper), dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, a dos años de su entrada en vigencia, ya son 1.044 las personas que cambiaron su documentación con la opción “X”.

Así, el número representa el 6,9 % del total de trámites de rectificación registral en el marco de la Ley 26.743 de Identidad de Género.

Entre las personas que eligieron el género no binario, el 10,25 % lo hizo antes de alcanzar la mayoría de edad, siendo 27 años el promedio de edad en la rectificación, detalló el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD).

Además, del total de la población que realizó cambios de género en su DNI, el 48,43% se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y de ese porcentaje, el 52,11% corresponde a identidades no binarias.

Los datos revelan que, durante 2021 se realizaron 224 cambios, lo que representa el 9,4 % del total de trámites ejecutados; mientras que en 2022 se llevaron adelante 637 trámites, equivalente al 19,3 % del total de trámites.

En tanto, este año ya se hicieron 183 cambios, lo que significa el 23,3 % del total de trámites realizados.

El Decreto 476/2021, sancionado el 21 de julio de 2021, amplió los derechos reconocidos por la Ley 26.743 de Identidad de Género, interpretando sus alcances más allá del binarismo y convirtiendo a la Argentina en el primer país de la región en reconocer y ampliar estos derechos.

El Censo 2022 arrojó que en Argentina vivimos 46.044.703 personas, de las cuales un 0,02 % -aproximadamente 9000 personas- respondió “ninguna de las anteriores” en la pregunta referida al sexo asignado al nacer (mujer/femenino y varón/masculino).

Según el MMGyD, el uso de la “X” comprende las acepciones no binario, indeterminado, no especificado, indefinido, no informado, autopercibido, no consignado, y otras identificaciones que no estén incluidas en el esquema tradicional.

El artículo 10 del decreto otorga la responsabilidad al MMGyD de dictar capacitaciones para las autoridades y personal de todos los organismos que integran la Administración Pública Nacional con competencia en la materia. De esta manera, se impulsa su aplicación en condiciones de respeto a la identidad y expresión de género de las personas y en contextos libres de discriminación por motivos de género.

En ese marco, la Dirección de Protección de Derechos de la Diversidad Sexual y de Géneros, en conjunto con la Dirección Nacional de Formación y Capacitación en Género y Diversidad, capacitó a más de 160 máximas autoridades de distintos organismos del Estado Nacional y a más de 600 trabajadoras y trabajadores de organismos nacionales, provinciales y municipales.

Cómo acceder al nuevo DNI

El trámite para acceder al DNI no binario se puede realizar en los centros de documentación propios del Renaper, en las oficinas de los Registros Civiles de todo el país o en cualquier consulado de Argentina en el exterior.

Las personas extranjeras que tengan DNI y residencia permanente en la Argentina pueden hacerlo presentando un formulario en la Delegación de la Dirección Nacional de Migraciones que corresponda al domicilio de su DNI como residentes permanentes (original y copia) y explicitar en la solicitud los motivos por los cuales no pueden hacer la rectificación de sexo en su país de origen.

