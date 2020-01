La solución para sentir menos hambre en el día: un desayuno alto en proteínas

Un pequeño estudio publicado en el Journal of Dairy Science sugiere que un desayuno que tenga abundante contenido de proteínas puede ayudar a controlar el apetito en el resto del día. La primera comida del día es importante también porque, según otra investigación publicada en el Journal of the American College of Cardiology, las personas que regularmente se saltean el desayuno pueden tener más placa arterial que las que no lo hacen.

“El desayuno es la comida más importante del día“, sostiene el dicho popular. Un pequeño estudio publicado en el Journal of Dairy Science sugiere que un desayuno que tenga abundante contenido de proteínas puede ayudar a controlar el apetito durante el día.

Los investigadores le pidieron a 32 adultos sanos que comieran un desayuno que contenía 2 porciones de un cereal alto en carbohidratos, ya sea con 1 taza de leche de 12.4 gramos de proteína, o 1 taza de leche mezclada con un concentrado de proteína de leche entera o de batidos símil Whey Protein, que aumentaron la ingesta de proteínas a 28 gramos.

Luego, los participantes midieron sus niveles de azúcar en la sangre. Después de 3 horas, los participantes comieron un almuerzo alto en carbohidratos y volvieron a controlar su nivel de azúcar en la sangre.

Más tarde, se evaluó el apetito de todos con un cuestionario.

Los investigadores encontraron que las personas que consumían proteínas adicionales en el desayuno tenían niveles más bajos de azúcar en la sangre y un apetito reducido más tarde en el día en comparación con aquellos que consumían menos proteínas.

Esto es así porque las proteínas tardan más en digerirse que los carbohidratos, lo que explica por qué pueden suprimir el apetito. El estudio también sugiere que cuantas más proteínas se consuma, más durará el efecto.

Esta información podría ser útil para las personas que luchan contra los antojos por la tarde o que necesitan ayuda para perder y controlar su peso.

Aunque este estudio utilizó leche y proteína de suero en polvo, los investigadores agregaron que es concebible que cualquier fuente de proteína funcione también.

Otro estudio publicado en octubre de 2017 en el Journal of the American College of Cardiology encontró que las personas que regularmente se saltean el desayuno pueden tener más placa arterial que las que no lo hacen.

La acumulación de placa en la capa interna de la pared de una arteria, enfermedad conocida como ateroesclerosis, puede llevar a estrechamiento e irregularidad. Cuando la estrechez es severa, hay riesgo de que se pueda obstruir completamente.

(Urgente 24)