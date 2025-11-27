La Reforma Laboral al Congreso

El Gobierno definió que el próximo 9 de diciembre será la fecha en que el proyecto de Reforma Laboral llegará finalmente al Congreso. Así lo confirmó el diputado Cristian Ritondo tras la reunión del Consejo de Mayo, órgano que terminó de ajustar los capítulos centrales del texto que se debatirá durante el período de sesiones extraordinarias, aún no convocado formalmente por el Poder Ejecutivo.

De acuerdo con lo que pudo reconstruir Extra, la reforma incluye modificaciones de alcance estructural: ultraactividad de los convenios, jerarquía normativa entre convenios y leyes, carga fiscal sobre el empleo, financiamiento de sindicatos y cámaras, derechos colectivos e individuales, regulación del trabajo autónomo, mecanismos de democracia sindical y un paquete de derogaciones.

El anticipo del envío del proyecto antes del inicio de las extraordinarias —que fuentes oficiales ubican entre el 10 y el 31 de diciembre— busca asegurar que la discusión legislativa se active apenas sea presentada la propuesta pública. Aún no está definido si el Gobierno realizará un despliegue político para acompañar la presentación, aunque en la Casa Rosada crece la versión de que Javier Milei podría encabezar el anuncio para reforzar su capital político.

El clima sindical exhibe matices. Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y representante de los gremios en el Consejo, advirtió que no convalidará “una reforma que signifique un retroceso” en derechos laborales. En la interna de la CGT, la declaración es leída como ambigua: la central atraviesa un proceso de reacomodamiento silencioso y, por ahora, no muestra disposición a una movilización inmediata más allá de declaraciones públicas de dirigentes puntuales. Tras el encuentro del Consejo, Martínez pasó por el despacho del asesor Santiago Caputo, con quien mantiene interlocución frecuente, aunque sin detalles divulgados.

En el oficialismo tampoco dan señales sobre una eventual convocatoria formal a la CGT, manteniendo abierta la incógnita acerca de si habrá un diálogo institucional antes del envío del proyecto al Parlamento.En un gesto de peso interno, el jefe de Gabinete Manuel Adorni encabezó por primera vez una reunión del Consejo, una función que hasta ahora recaía en Guillermo Francos, lo que fue interpretado como una señal de mayor involucramiento político desde la Casa Rosada.Los integrantes del Consejo —Martínez por el sector sindical, Carolina Losada por el Senado, Cristian Ritondo por Diputados y Alfredo Cornejo por los gobernadores— volverán a reunirse la próxima semana para cerrar el documento final.

Minería y paquete fiscal.

En paralelo, avanza el debate sobre la modificación de la Ley de Glaciares, un tema impulsado por el Gobierno para destrabar proyectos mineros en provincias como San Juan. En la misma línea, la Legislatura de Mendoza trató esta semana cuatro iniciativas mineras, aunque sin intervención sobre áreas glaciares.

En Diputados se espera además el inicio del tratamiento del Presupuesto 2026, el proyecto de inocencia fiscal (regularización de capitales no declarados, conocidos como “dólares del colchón”) y el de responsabilidad fiscal, destinado a blindar el objetivo de superávit.A las sesiones extraordinarias también ingresarían la reforma tributaria, los cambios a la Ley de Glaciares y el nuevo Código Penal, que será enviado por capítulos debido a su extensión.