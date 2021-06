La producción de leche de búfala en Misiones y un productor que las juega a todo por un producto original

(Por Mónica Gómez)

El verdadero secreto para hacer algo original no es mirar al resto y decididamente producir lo opuesto. Lo que queremos transmitir va más allá de la idea de no caer en el banal plagio aggiornado de lo que ya está hecho. Para materializar algo sin precedente y que nos represente, es preciso reconocernos por dentro. Ese usufructo que nos diferencia y prima nuestra identidad es el acierto de esta gestación, y ya con ese hallazgo afrontar los desafíos para moldear la idea y trabajar con perseverancia ante las desventuras de forjar un propósito en particular es el requerimiento de este secreto. Fijando nuestra impronta y reflejando nuestra imagen es preciso enarbolar esa pasión por la originalidad, ya que es mejor ser un soñador y pelear por lo revolucionario a declinar y apabullar tus sueños frente a los miedos.

Fernando Tejedor rescató su percepción por lo original, y desde hace unos años se introduce en la incipiente actividad pecuaria que pese a su vasto conocimiento y facultad en la materia le conlleva grandes desafíos triviales, que sin desalentarlo, lo sujetan cada día más a su objetivo. La cría de búfalo en la provincia de Misiones muestra un gran potencial de crecimiento para el mercado, y en consecuencia la producción de leche destinada a derivados como quesos, manteca, yogures y dulce de leche. Este porteño nacido en el seno de una familia con tradición de campo migró a la provincia hace cuarenta años, asentándose en una de las ciudades principales de Misiones, Oberá la linda. Junto a su esposa e hijos se consolidaron en la actividad forestal y la profesión de los conyugues, por años este ingeniero agrónomo con su experiencia, y en busca de un camino sustentable y lucrativo, cómo pequeño productor, se volcó a la producción lechera de búfala.

Con Fernando, la charla oscila entre el tema que nos competía y la vida, con sus 64 años y un camino dedicado al campo y a la familia, no dejé pasar la oportunidad de aprender. Escucharlo hablar de su trabajo es tener un libro abierto donde los tecnicismos se vuelven cautivadores, más no se quedaba atrás cuando nombraba a su esposa o a sus hijos, y es que, en los comentarios donde los nombraba, se podía percibir el amor y su orgullo por cada uno de ellos. Gran conocedor de la tierra, del trabajo en ella y de la producción lechera, trabaja para lograr un producto, la mozzarella de búfala, que tiene un gran valor en el mercado, recreando de una forma tradicional donde lo artesanal es el valor esencial que se transmite. Basándose en análisis del territorio, el aprovechamiento de los recursos y priorizando la idea de producir un sello original para un mercado en particular, es como se dio origen a la aventura de la línea ESTANCIA DEL PUERTO. Los desafíos son muchos ante el vasto desconocimiento que hay en el país por un producto de esta calidad, hace que el mercado sea reducido, la cantidad de cabezas de búfalas de agua es otro de los inconvenientes debido a que la producción se limita a un pequeño porcentaje, y ni hablar de la calidad genética que es una de las grandes apuestas que Fernando lleva adelante con trabajo de mejoramiento y producción a largo plazo. Esta especie es de adaptación complementaria al clima de Misiones, con preferencia a la humedad del suelo de estas latitudes. Es uno de los pocos que se dedica a buscar la excelencia de un producto que es prestigioso a nivel mundial y está aquí, en nuestro país. Con el reto de emprender algo diferente y en menor escala en referencia a las producciones de otras provincias como Corrientes y Formosa, que tienen en su haber la mayor cantidad de cabezas en el país. Sigue firme con la convicción de que esta es una actividad promisoria que puede dejar precedentes en el mercado interno pecuario para diversificar la producción e instalar su consumo regularmente.

Para conocer un poco más sobre este producto, me interioricé en el libro “Búfalos En Argentina” de: Crudeli, Patiño, Cedres, Gonzalez, donde comparten en sus líneas, la interesante explicación sobre los principales países productores de leche bubalina, Asia, India, Pakistán y China, convirtiendo a la República Argentina en un adaptador potencial en desarrollo sobre este producto. Explica también que actualmente, y gracias al desarrollo tecnológico alcanzado, se elaboran con muy buenos resultados una amplia gama

de productos, tales como quesos, manteca, leche en polvo, leches maternizadas, leches

fermentadas, helados, dulce de leche, entre otros. Además habla sobre la formación del sabor y del aroma menos pronunciado en productos elaborados con leche bubalina que con los preparados con leche bovina. Esto es producto de la hidrólisis durante la maduración de los derivados de la leche de búfala que es más lenta, tanto en lo referido a la actividad lipolítica como a la proteolítica, principales responsables del sabor y aroma, característicos de los productos terminados, concluyendo con la teoría de que la leche de búfala exhibe diferencias notorias y sobresalientes con respecto a la leche de vaca para el beneficio nutricional de quienes la consumen.

Contra todo pronóstico Fernando es un visionario que sigue con pasión los disruptivos anhelos de cambio, vale la pena el intentarlo, vale la pena imitar.

La receta de esta semana es de un rico flan de dulce de leche obviamente si tenés la posibilidad de usar uno de búfala, sería lo ideal. Te lo recomiendo.

Flan de dulce de leche.

Ingredientes

½ litro de leche

4 huevos

2 cdas. de azúcar

350 gr. de dulce de leche

Dulce de leche extra para acompañar

200 gr. de azúcar

1 chorrito de agua

Procedimiento:

Calentar la leche en una olla y añadir el dulce de leche hasta que se disuelva. Hacerlo a fuego bajo para que la leche no hierva. Mezclar en un bowl los huevos con el azúcar y añadir la mezcla anterior de a poco. Hacer un caramelo y verterlo sobre el molde. Verter la preparación en el molde.

Cocinar a baño maría tapado con aluminio por media hora a 170 grados. Dejar enfriar antes de consumir.