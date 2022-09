La OMIC recuerda información importante sobre ciberdelitos

La Oficina Municipal de Información de 9 de Julio, advierte sobre maniobras de ciberestafas vía emails. La Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen recibió denuncias de usuarios que recibieron correos electrónicos a nombre del Banco Galicia en el que les solicitan que ingresen a un enlace para validar sus credenciales. El link deriva a un entorno de apariencia legitima donde se configura la sustracción de la información ingresada por los propios usuarios.

Recorda no ingresar a ningún link que te envíen, no compartir datos personales o bancarios a través de whatsapp, llamados telefónicos ni emails ni redes sociales y no reenviar este tipo de mensajes.

Ante la duda, lo mejor es desconfiar y concurrir o comunicarse con el banco u organismo correspondiente.

OMIC 9 de Julio – Libertad N.º 934 – 9 de Julio

Teléfono: 2317 610000 Int. 160

Email: [email protected]