La infancia como víctima de violencia emocional

Analizando desde la criminología junto a la psicología forense.

(Por Marina Suárez, Técnica en criminalística y criminología)

Siguiendo con la línea de violencia en niño/as y adolescentes, es importante seguir analizando diferentes problemáticas para conocerlas, entenderlas y que nos sirvan para la prevención de conductas disruptivas o conductas delictivas tan complejas que a diario escuchamos y que si bien va mutando el modus operendi, siguen existiendo y con mayor violencia y frecuencia.

Es necesario analizar cada caso en particular dentro del contexto sociocultural donde vive ese niño/a o adolescente, para evitar la estigmatización frente a determinadas conductas o comportamientos. Hago mención a la situación ya que generalmente suele asociarse violencia con pobreza o de bajos recursos, pero con esto hay que tener mucho cuidado en cuanto a la interpretación; ya que cuando hablamos que muchos niño/as y adolescentes viven violencia emocional; suelen estar insertas en contextos de carencia de distinta índole como puede ser afectiva, de información, de experiencias adecuadas de los propios progenitores, de recursos económicos, educativas). Por eso a la hora de intervenir con familias que viven violencia emocional, es necesaria la especialización de los equipos interdisciplinarios sobre estos temas para mejores acciones de contención y acompañamiento de los niño/as y adolescentes.

Lo primero y necesario para una buena intervención con las familias de niño/as o adolescentes que viven violencia emocional, es la diferenciación entre pobreza y violencia emocional; ambos fenómenos se dan simultáneamente y están tan entrelazados, que una mirada no especializada podría confundirlos. De hecho, en la mayoría de los casos ello ocurre por lo tanto, las acciones y objetivos terapéuticos acaban estigmatizando como “malos padres” a las familias y adultos en toda situación en la que existe violencia emocional con la infancia y adolescencia. Para que esto no ocurra es necesaria una evaluación con intervenciones especificas que consideren las habilidades de crianza de las y los adultos, el contexto y sus recursos, teniendo en cuenta los derechos del niño o niña para evitar la separación de su familia; ya que la necesidad de separar a un niño, niña o adolescente de su vinculo familiar y entorno comunitario es muy delicada y no puede “activarse” solamente por la presencia de carencia de recursos en su contexto. Muchas veces suele ocurrir; que la persona no especializada o capacitada en estos temas quiera separar a un niño/a o adolescente de su vínculo familiar y entorno y debido a la orientación distorsionada que provoca la pobreza en la mirada del profesional a cargo; entra en contacto con las familias de niño/as o adolescentes que viven violencia emocional percibiendo a la pobreza, como locura (prejuicios subjetivos). Sabido es que los contextos de bajos recursos se rigen por dinámicas en las que predomina el caos, la inmediatez y la necesidad de sobrevivir. (Lograr recursos mínimos como alimento y cobijo) como prioridad.

Por tanto para no generar estigmatización y malos diagnósticos como ocurre, que pueden ser “trastornos mentales”, es necesaria la especialización en estos ámbitos para un mejor acompañamiento de los niño/as y adolescentes en la recuperación de la violencia emocional que vienen sufriendo generalmente desde años, convirtiéndolos en personas de baja autoestima, tristeza, dificultad para el manejo de sus emociones, aislamiento, entre otras.

Siempre recordar que cada caso es particular y que por lo tanto en cada niño/a o adolescente donde se percibe violencia emocional, el análisis debe hacerse en cuanto a todo el contexto sociocultural, y también de los familiares a cargo de los mismos, para no hacer diagnósticos precoces equivocados que pueden llevar a otras situaciones más complejas e incluso perjudiciales para los niño/as o adolescentes.