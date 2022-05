La importancia de un contrato laboral claro y por escrito

(Por Nicolás Gabriel Suarez Monío – Abogado)

Esta semana haremos una breve reseña sobre la importancia de un contrato laboral. Para comenzar, podríamos definir al contrato laboral como un acuerdo entre dos partes, por un lado empleador y por el otro empleado. La Importancia de constituirlo es dar seguridad y protección a ambas partes.

Si bien la legislación no obliga a tener un contrato laboral por escrito, la ventaja de tenerlo es que, al comienzo de la relación de las partes, quedara estipulado todo lo relativo a la futura relación laboral. Esto quiere decir que los detalles de las actividades a realizar, los riesgos de la misma, cuál será el material de seguridad y de trabajo, objetivos a cumplir etc. quedaran estipulados de antemano, no pudiendo ninguna de las partes alegar desconocimiento en el futuro.

En el contrato figuran las obligaciones y derechos de las partes, entre otras cargas sociales e impositivas, ART, vacaciones, periodo de prueba, modalidad y tiempos del contrato y cláusula de renovación ya sea automática o no.

Para el empleado, el contrato aporta la seguridad de trabajar en una empresa que ha definido claramente sus obligaciones y el acuerdo respecto a todos los términos del empleo.

Para la empresa, permite tener la seguridad de que el empleado es totalmente consciente de sus obligaciones y que ambos han acordado cumplir los términos establecidos. Es importante destacar en este punto que el contrato puede contener además anexos específicos según sectores en los que se detalle un programa de desarrollo, un esquema de trabajo, esquema de seguridad ante situaciones determinadas, etc.

Otra cuestión a tener en cuenta es que todos los contratos son distintos dependiendo de su objeto, las características propias de la actividad que se regule, y pueden anexar prevenciones contra la competencia desleal y la confidencialidad de los datos que se manejan de los clientes por un periodo de tiempo determinado por poner ejemplo.

Además, se pueden predefinir condiciones de jurisdicción en caso de llegar a presentarse un conflicto en la relación en algún momento, es decir competencia judicial, domicilio, métodos administrativos de resolución de conflicto y más.

En definitiva, tener un modelo estipulado de contrato ayuda a estar lo más prevenido posible a la hora de iniciar una relación laboral, permitiendo aclarar cuestiones específicas de la actividad que se realiza, generando buenas prácticas laborales, maximizando la producción y minimizando el riesgo de conflicto.

Es importante tener en cuenta que estas son generalidades conceptuales, pero siempre hay que evaluar el caso particular, ya que como vimos, hay características específicas a la hora definir el tipo de contrato. Lo importante aquí es en primera instancia siempre asesorarse, para generar un modelo claro y un ámbito laboral optimo con relaciones de proyección duradera, evitando conflictos y previendo soluciones en caso de presentarse los mismos.