La escuela rural “Educación Para las Primaveras” donde el juego y conocimiento están atravesados por la ruralidad

(Por Mónica Gómez)

Que la infancia sea un lugar de cuentos, donde los juegos construyan memorables historias, donde la imaginación fabrique valientes aventuras, donde las pequeñas manos dibujen monstruos de arco iris y donde pies ligeros salten los charcos como crónicas navales de papel. Enseñarle a un niño es como cultivar la tierra, es sembrar una pequeña semilla de conocimiento, es brindarle a un suelo fértil ávido de lecciones esa intervención que va dar frutos en él. Es promover conocimientos y ampliar los horizontes de un alma natural en función a una sociedad pensante. Es un acto de amor, rebeldía colmada de sueños y aquel que lo ejerce, es un productor de cambios y revoluciones.

En la localidad de El Soberbio provincia de Misiones se encuentra la Escuela Rural n° 940 “Educación para las Primaveras”, una institución rodeada por tupida vegetación y de predominantes especies silvestres típicas de la zona que convergen entre la ciudad y una de las áreas protegidas más grandes de la Provincia llamada la reserva Biosfera Yabotí. La escuela se caracteriza por su modalidad didáctica productiva donde se incluye el trabajo áulico resultando un abanico de experiencias como ser:

-El vivero, donde se producen árboles y flores.

-La huerta, donde todo lo producido se consume en el comedor escolar.

-La granja, donde hay chanchos, gallinas, conejos y una vaca.

-La agrofloresta, donde se intenta mostrar que es posible producir con árboles.

En la actualidad concurren niñas y niños desde los 45 días a 12 años los cuales se dividen en el Espacio de Primera Infancia y Nivel Primario, donde experimentan bajo el juego, las actividades de exploraciones y comprensión del espacio natural. Son chicas y chicos que de manera constructiva ayudan a producir alimentos planteando una mirada más consciente de lo que ellos van a consumir.

Las caritas de los chicos en la huerta fue lo primero que descubrí al arrancar con la recorrida virtual por las instalaciones mientras me contaban de los animales y sus tareas, fue una de las más lindas experiencias que me deja esta columna. Con la pandemia de por medio, bajo protocolos y en burbujas se reúnen en el patio de su amada escuela para la clase de huerta. Primero Thalía Dos Santo me puso al tanto de la producción, pronto se colaron en la pantalla otras de sus compañeritas de 7 grado, Antonella Suárez y Marcia Moreira y cada una me daba charla sobre sus preferencias en la huerta. Su curiosidad por descubrir quién era la que estaba del otro lado de la pantalla se convirtió en un conocernos entre todos. Pronto con timidez y perdiendo la vergüenza se iban presentando. Marcia me contó que le gustaba la huerta más que el trabajo con los animales, por ahí se sumó uno de los varones Nahuel Tormes, con el que tuve un intercambio futbolero. Verlos reír, tocar los animales y disfrutar de su lugar con una expresión de libertad me hizo reconocer que esa didáctica del aprendizaje no es más que una estimulación del vínculo natural que ellos tienen con la agricultura, son agentes en transformación de cambios y su aprendizaje es la herramienta social.

Alejandra Rosario Rosi es la maestra de huerta, es misionera y junto a un grupo de maestros, directivos y la comunidad educativa que colaboran, llevan adelante esta escuela. Me comenta que la huerta es un espacio en donde se intenta que los chicos forjen vínculos de respeto, cariño y fraternidad con ellos y el entorno. La finalidad es la de producir meramente un espacio de creación donde la valorización de los conocimientos de las diferentes áreas y contenidos pedagógicos adquiridos, sean los pilares para construir un proyecto institucional en respuesta a las acciones surgidas desde las propias realidades de los pequeños que transitan la ruralidad.

Estos niños se forman repensando una agricultura con un modelo de conciencia constituida a través de un alfabeto natural como es el juego y su simplicidad es el medio para decodificarlo.