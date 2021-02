Junín: Lousteau, “Queremos que este radicalismo empiece a hablar hacia afuera”

En Junín, al ser consultado sobre si era “presidenciable” en 2023, afirmó que “no tiene sentido ninguna aventura personal”. Junto a Gustavo Posse y Danya Tavela, sostuvo que para que Juntos por el Cambio “no sea lo mismo que fue, el radicalismo no puede ser lo mismo que fue”.

El senador nacional Martín Lousteau manifestó este martes en Junín que “en las elecciones de 2021 hay que plantar una semilla de que la coalición, que debería ser más amplia, tiene caras nuevas, métodos nuevos, atrae gente que no estaba antes. Algunos que no tuvieron protagonismo lo tienen, los que se animaron a debatir internamente tienen una voz. Si eso pasa, más allá del número de la elección, podemos pensar que hay una semilla que se planta a futuro para conducirnos a otro lugar. Que esta coalición no sea lo mismo que fue”.

Consideró Lousteau -en conferencia de prensa brindada en la previa de un acto con referentes de la cuarta sección electoral que apoyan a la lista 14 “Protagonismo radical”, encabezado en la ciudad de Junín junto a Gustavo Posse y Danya Tavela candidatos a presidente y vice del comité provincial del radicalismo- que “para que la coalición no sea lo mismo que fue, el radicalismo no puede ser lo mismo que fue. Tan sencillo como eso. Para que la coalición funcione distinto, el radicalismo no debe ser lo mismo que fue”.

Para el senador nacional, “esto no es reclamar lugares. Los lugares se ganan, no se reclaman. Se ganan con voz, con voto, se ganan con gestión y se ganan entendiendo cuáles son los momentos, yendo a competir. Queremos que este radicalismo empiece a hablar hacia afuera, no solamente a los afiliados, al afiliado que vienen a votar y al que no, al que era radical y se olvidó, al que no sabe que es radical, al que le gustaría ser radical. Si hablamos hacia afuera, en la medida que tenemos la validación de la gente, podemos sentarnos en una mesa programática, conducir la coalición, porque un partido que se planta distinto, que sabe hacia dónde va, un partido que deja de hablarse hacia adentro y comienza a comunicarse con el votante, va a enamorar a muchos, como este partido lo hizo tantas veces en su historia”.

“A partir de allí -añadió Lousteau- habrá una coalición distinta, que inspire que algo distinto puede empezar a pasar en la Argentina. Si es lo mismo que antes, no creo que la gente se entusiasme sea cual sea el número de la elección y lo que hemos perdido en esta Argentina que para mí está en una suerte de campo magnético, que ha perdido principios, el norte moral, que además está trabada, vamos a necesitar destrabarla y vamos a necesitar recorrer un rumbo colectivo, entre todos, convocando a otros, ya se hizo. No hace falta que citemos a Alfonsín mil veces. Lo tenemos que hacer”, expresó el senador nacional en Junín.

Consultado sobre si era “presidenciable”, Lousteau respondió que “no tiene sentido ninguna aventura personal. Lo que estamos diciendo es si somos capaces de conformar una coalición grande. Yo quiero que haya muchos candidatos en 2023, todos con capacidades de competir y que gane el mejor. Que cada uno de nosotros cumpla el rol que la sociedad le da y el rol que mejor puede desempeñar en la coalición. Yo no sé que voy a ser, lo que sí sé es que voy a hacer lo que sea mejor para el conjunto”.

(Cuarto Político)