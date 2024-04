Junín: de UPCN hubo 26 despidos de trabajadores estatales nacionales

Así lo informó la secretaria general de UPCN Nación, Sonia Visser, en una conferencia de prensa. «Sabemos por funcionarios sin designación, que en junio proseguirán los despidos», advirtió la dirigente sindical.

La preocupación por los despidos en el sector público nacional sigue generando inquietud y la secretaria general de la seccional Junín de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Sonia Visser, sostuvo que «como organización sindical nos hemos puesto al frente de los despidos de nuestros compañeros y compañeras que en el caso de la jurisdicción de Junín son 26 y que van desde el Centro de Referencia del ex ministerio de Desarrollo Social con 13 compañeros y compañeras que no han podido renovar sus contratos, dos compañero y compañera en el Ministerio de Trabajo regional Junín, tres en ANSES uno en la UDAI 1, uno en Chivilcoy y otro en Chacabuco, otra compañera en el CDR de General Villegas, una compañera en el ministerio de Agricultura de Chacabuco y hemos podido acordar con las autoridades de SENASA e INTA que por abril y mayo no haya rescisiones de contratos ni despidos», señaló.

Agregó que «sabemos por funcionarios sin designación, que en junio proseguirán los despidos».

«Nuestro compromiso -dijo Sonia Visser en una conferencia de prensa brindada en la mañana de este viernes en la sede gremial en Junín- es como trabajadores estatales estar a disposición de la comunidad para darle nuestros conocimientos y servicios pero también para decirles y pedirles que por favor se informen, que tengan un minuto para poder darse cuenta que los trabajadores del Estado no solamente somo necesarios, porque sin Estado no hay Nación, porque el achicamiento del Estado lo único que va hacer es no permitirnos el ejercicio de cualquier derecho que cada uno de nosotros tengamos», expresó la dirigente sindical.

«Desde el gobierno nacional se ha producido cerca de 15 mil desvinculaciones de compañeros y compañeras contratados. Escuchamos al vocero presidencial que estos contratos debían rescindirse porque estos compañeros y compañeras no estaban desempeñando funciones o no iban a trabajar o eran ñoquis o militantes políticos, nada más alejado de la realidad. Estos compañeros y compañeras contratados, tienen una antigüedad la mayoría de ellos, de 5 años a 25 o 30 años y algunos incluso a punto de iniciar su jubilación, fueron desvinculados sin tener por parte de la autoridad competente ningún análisis de su situación personal», afirmó.

«Me estoy refiriendo -agregó- a la cuestión de la prestación de servicios. los legajos están a disposición de la autoridad para la cual prestan servicios. Si las autoridades tienen información acerca de la ausencia de los lugares de trabajos, que cobren sueldo sin ir a sus respectivas oficinas, tienen, porque la normativa así lo prevé, tienen medios para hacer desvinculaciones sin este desastre. Como cualquier trabajador somos pasibles de sanciones, cuando no vamos a cobrar, cuando no cumplimos nuestras funciones o cometemos algún delito, esto no ha sucedido sino que al inicio de la gestión del presidente Milei se les ha pedido a todos los trabajadores y trabajadoras que informaran a sus respectivas autoridades el tipo de tarea que realizaban y cantidad de horas. Fue un engaño, porque nadie lo miro y lo que han hecho fue ver cuanto le tocaba despedir a cada funcionario. Como la indicación que se le dio a la Jefatura de gabinete fue que los despidos oscilaran entre 30 y 40%, cada funcionario dijo: «Pongamos en el bolillero, 3 mil, sea quien sea», no importa nombre ni apellido ni legajos. Cada funcionario hizo una lotería», señaló la dirigente sindical en la conferencia de prensa.

Sostuvo la secretaria general de UPCN Nación que «se piensa que los estatales sobramos, que somos muchos, que gastamos mucho dinero y no se justifica que los contribuyentes que somos también nosotros mismos, paguemos nuestros impuestos para sostener «vagos». Cuando miles y miles de trabajadores estatales no estemos desarrollando las tareas para los quimos contratados en su momentos, los que vamos a padecer somos la propia sociedad, cuando no haya quien atienda para realizar trámites», graficó.

