Juegos Bonaerenses: El hockey masculino de San Martín representará a 9 de Julio en la final de Mar del Plata

También un combinado Sub 14 Femenino integrado por jugadoras de San Martin y Atlético 9 de Julio logró el pase a Mar de Plata. En masculino se trata de la categoría Sub 16. La DT de ambos equipos es Jorgelina “Coli” Faure, de Club San Martín.

Un paso muy importante para el Hockey de 9 de Julio, donde dos equipos un femenino y un masculino bajo la dirección técnica de Jorgelina “Coli” Faure lograron ganar y pasar a la final provincial de Mar del Plata, tras jugarse en nuestra ciudad la etapa de semifinal de la que participaron equipos clasificados por región y municipio como Rojas, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Trenque Lauquen y 9 de Julio, donde jugaron las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 femenino y el Hockey Masculino, para lo que se utilizaron los estadios de hockey de Atlético 9 de Julio y San Martin.

En ese marco, el Hockey Masculino Sub 16 de San Martín conducido técnicamente por “Coli” Faure obtuvo dos contundentes victorias ante Capitán Sarmiento 2 a 0 y ante San Antonio de Areco por 3 a 0, logrando así clasificar a la Final representando a 9 de Julio y uno de los cuatro equipos provinciales que jugarán en Mar de Plata.

Por su parte la Categoría Sub 14 Femenino un combinado de jugadoras integradas por San Martín y Atlético 9 de Julio también lograron la clasificación, al vencer a Trenque Lauquen 3 a 1 y el segundo partido ante San Antonio de Areco, por 2 a 0 .

También con ese triunfo, la Sub 14 Femenino representará 9 de Julio como uno de los cuatro finalistas que juegan la final de los Juegos Bonaerenses del 5 al 9 de noviembre en Mar del Plata.

En cuanto a las demás categorías, Sub 16 Femenino combinado entre Atlético y San Martín, no lograron clasificar, como así también la Sub 18 integrada por jugadoras de Atlético 9 de Julio.

Desde Club San Martín valoraron lo alcanzado por el Hockey local y en especial por los deportistas “santos”. “Esto confirma el rumbo de un trabajo iniciado hace años en nuestro Club que sigue recibiendo a todas las familias en distintos deportes que se practican”, señaló Agustín Martí, Secretario de la institución

Sub 14 Femenino

Milagros Rayu(SM); Lucia Piazza(A9); Valentina Figueiras((A9); Prisila Artola (SM); Maite Orue(SM); Lara Sainz (SM); Martina Maestrutti (SM); Isabella Gaillard (A9); Eugenia Vanina (A9) y Josefina Navelo (A9). DT: Jorgelina Faure.

Sub 16 Masculino

Thiago Montaldo; Eugenio Hurtado; Francisco Seisdedos, Fermín Beraza, Matias Giusti; Tadeo Ipoliti, Federico Barovero; Gonzalo de Olavarrieta; Matias Portó y Juan Pettetta. DT: Jorgelina Faure.