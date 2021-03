Internas de la UCR: Ricardo Tempesti fue elegido Convencional Provincial

El abogado Ricardo tempesti, participante de la lista 22 junto al candidato a presidente Javier Fernández, logró llegar a la convención radical.

En un análisis sobre las elecciones y los pasos a seguir, Tempesti aseguró que “como RADICAL, me siento orgulloso y agradecido con todos los afiliados de la UCR que se volcaron a votar el domingo pasado, porque le permitieron a nuestro Partido ser el distrito de mayor cantidad de votantes de toda la CUARTA SECCIÓN ELECTORAL donde, más allá del resultado, tanto NACHO PALACIOS COMO JAVIER FERNANDEZ, le aportaron a la LISTA 14, liderada por Gustavo Posse, 889 votos, siendo el distrito de la cuarta sección electoral que mayor cantidad de votos aportó a dicha lista.

Por otro lado destaco también la votación de JUVENTUD, con una importante convocatoria. Ahora espero que estos jóvenes tomen el ejemplo que nos brindaron todos aquellos afiliados de la UCR de mayor edad y que concurrieron a votar con la mismas ganas que cuando ellos eran jóvenes, pero también, a mi criterio, dejan un mensaje importante, NINGUNO DE ELLOS ESTABA CONFORME CON LA CONDUCCIÓN ACTUAL DEL PARTIDO, Y PRETENDEN QUE ESTA NUEVA CONDUCCIÓN, TANTO LA MAYORÍA COMO LA MINORÍA, nos comprometamos a lograr la RENOVACIÓN Y EL CAMBIO que necesita nuestro partido, y que fuera promesa de campaña. Estos mayores junto al resto de los afiliados, confiaron en que debemos ayudar a que el RADICALISMO RECUPERE SU PROTAGONISMO dentro de Juntos por El Cambio y deje de ser el furgón de cola.

También quiero felicitar a los militantes de todas las Listas, en especial a NACHO PALACIOS quien hizo una gran elección y su trabajo de varios años le permitieron lograr este objetivo, nosotros en tres meses no podemos equiparar el trabajo de tanto tiempo, ni la publicidad y organización con la que contaron, cuando Nosotros inauguramos nuestro Comité de Campaña para el cierre de la misma, creo que con eso digo todo.

También quiero destacar el trabajo de la LISTA 23 de Maxi Abad, que realizaron un esfuerzo denodado y que su aporte al día de hoy colabora muchísimo al triunfo de dicha lista en la Cuarta Sección Electoral.

Por último para cerrar, te cuento que como Convencional Provincial, estoy comprometido no solamente a asistir a las convenciones que me convoquen, las cuales no son muchas, con el compromiso de sostener nuestros ideales, defender los postulados del Radicalismo, apoyando toda propuesta que no se aparte de los mismos. Pero a su vez, comienza un arduo trabajo en la sección electoral, juntarnos con los distintos convencionales y tratar de compartir distintos proyectos que veníamos trabajando para Nueve de Julio y que puedan realizarse o discutirse dentro de nuestro ámbito y con los amigos de la sección. Esto último si bien no es mi tarea como convencional, si es parte de la militancia que debo llevar adelante” finalizó Tempesti.