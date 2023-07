Hurto esclarecido y aprehensión

A raíz de un hurto denunciado el 23 del corriente ocurrido en calle Libertad al 340 de esta ciudad, donde ignorados aprovechando la ausencia de moradores ingresan al domicilio y sustraen una cartera con documentación y dinero. Personal de la Sub DDI de Bragado, en forma conjunta con personal de la Est. Pol. Comunal 9 de Julio, llevaron a cabo arduas tareas investigativas, que consistieron en el análisis de cámaras y testimonios recabados, lográndose establecer que unos de los malvivientes estarían utilizando la tarjeta de crédito de la víctima. Producto de esto, Ayudantía Fiscal de 9 de Julio a cargo del Dr. Capurro y con injerencia de la UFI N° 4 de Mercedes, libraron orden de allanamiento fiscal que se llevó a cabo por personal de Sub DDI de Bragado, con personal de la Est. Policía Comunal 9 de Julio, C.P.R 9 de Julio, Sub DDI TDI Chivilcoy y D.A.I.C de 9 de julio, en domicilio de calle Echeverria al 1600, donde se secuestra vestimenta utilizada por uno de los malvivientes y se procede a la aprehensión de un hombre mayor de edad.

En base a ello, surge un nuevo allanamiento fiscal para con domicilio en calle Azcuénaga al 850, donde se procede al secuestro de elementos de interés para la investigación, como así también se procedió al secuestro de dos trozos de marihuana compactada que arrojó un pesaje de 150gs, procediéndose a la aprehensión de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes quedaron imputados por el delito de TENENCIA SIMPLE DE ESTUPEFACIENTES Y ENCUBRIMINTO.

Los tres detenidos son alojados provisoriamente en la Sub DDI de Bragado, y son trasladados a la Fiscalía de Mercedes, donde serán indagados.

