Hockey femenino: Se jugó la 2da. fecha

Se disputó el sábado la segunda fecha del torneo de Hockey Femenino que organiza la Asociación Hockey Centro Buenos Aires, donde por la Zona «A», visitó a Rivadavia de Lincoln, con muy buenos resultados para las categorías «Santas».

En 7ma. (Sub 14) se dio un empate entre el local y San Martin en un tanto. En 6ta. (Sub 16), ganó San Martín por 3 a 1. Mientras que 5ta. (Sub 19), se dio una contundente victoria de San Martín por 11 a 0.

Finalmente, en Primera división, el equipo dirigido por la Profesor Jorgelina Faure empató 1 a 1.

La próxima fecha, la 3era. San Martin recibirá a su par de Atlético 9 de Julio en Cancha de San Martín.

Prensa Club San Martin