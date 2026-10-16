Hermita Gómez: «El plan vial es positivo a largo plazo, pero el problema lo tenemos hoy»

La reciente reunión de la mesa de emergencia vial entre autoridades municipales del Departamento Ejecutivo, del Concejo Deliberante y de las entidades representativas del sector rural, también contó con la participación de los Delegados Municipales.

En ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) hemos dialogado con el delegado de Patricios y con el de La Niña). En esta ocasión la consulta la derivamos a la Delegad de Dudignac, Hermita Gómez, quien analizó la mesa de emergencia vial y la realidad de Dudignac.

¿Cuál es su mirada u opinión sobre lo que ocurrió ese martes en la reunión?

“La verdad es que a mí particularmente me parece bárbaro. Nos explicaron que es un proyecto a largo plazo.

Los delegados escuchamos y vemos que es algo que, todavía está en pañales. Es un plan a largo plazo para encargarse del arreglo de los caminos rurales, la limpieza y las alcantarillas. El tema es que nosotros tenemos el problema hoy” dice Gómez, repitiendo palabras de sus colegas de Patricios y La Niña.

“Si bien desde mi lugar lo veo bien porque es positivo que se arme algo a futuro—y si se hubiese empezado a tratar años atrás hoy no estaríamos así—, la realidad es que la urgencia la tenemos encima. Fuimos, escuchamos y me parece muy positivo que todos se unan para buscar soluciones de cara al futuro. Si siempre vamos a depender del gobierno de turno, nunca sabremos qué va a pasar en diez años; en Argentina uno nunca sabe. Te vuelvo a repetir: si esto se hubiera hecho hace una década, hoy enfrentaríamos el fenómeno de El Niño en otra situación”.

Para la Delegada de Dudignac «Esto es algo que debimos prever desde ‘ayer’. Tendríamos que haber actuado antes, pero es una situación que, aunque no ocurre muy seguido, nos exige estar preparados y hacer el trabajo como corresponde; algo que lamentablemente nunca se hizo bien. Los caminos quedaron apenas acomodados y luego intervino la Provincia, pero hoy el municipio no cuenta con la maquinaria necesaria para atender los caminos rurales. Hay accesos que todavía no se han recuperado y los vecinos tienen que entrar a sus propios campos cruzando por propiedades ajenas.

Hablo con conocimiento de causa porque esto pasa en nuestra área, pero también se repite en otras localidades. La realidad es que no terminamos de recuperarnos del año pasado y ya tenemos otra emergencia encima. Dios quiera que esta vez sea más leve, como dicen algunos optimistas. Zonas como Quiroga o Patricios* corren más riesgo por el corredor del agua que entra, mientras que a nosotros nos afectará la lluvia constante que se espera de acá a marzo. El gran problema es que las napas siguen altísimas; la tierra ya no absorbe y el agua no corre.

Estamos complicados. No nos recuperamos del golpe anterior. En el pueblo arreglás una calle, caen dos gotas y se vuelve a romper porque el suelo jamás se consolidó tras las inundaciones del año pasado. Las napas siguen estando muy altas.»

También Hermita Gómez se refirió al proyecto, aprobado en el Concejo Deliberante, para regular el tránsito pesado evitando su paso crítico por el centro de la localidad, que por ahora no puede concretarse en su totalidad por la falta de fondos para situar la cartelería orientativa.

En tanto el reconocido crecimiento de la localidad figura entre sus preocupaciones inmediatas para brindar los servicios necesarios a los habitantes de la misma.