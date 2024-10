Funcionarios bonaerenses están pensando en la posibilidad de “independizar” la provincia de Buenos Aires

El ministro de Transporte de Axel Kicillof, que ayer planteó la discusión, explicó que en realidad busca poner de manifiesto el contraste que existe con respecto a los recursos que genera el distrito y la cuota de coparticipación que recibe.

El ministro bonaerense de Transporte, Jorge D’ Onofrio, explicó que sus dichos de ayer sobre una potencial escisión de la Provincia de Buenos Aires del resto del país fueron una forma de plantear una discusión sobre la coparticipación.

“En la misma nota yo digo que no creo que sea ese el camino. Lo que estoy planteando es que, entre los debates que debemos tener, está el de la coparticipación. Claramente dejé a salvo que no me quería convertir en un vasco bonaerense”, aclaró D’Onofrio en diálogo con Radio Rivadavia. Para fundamentar su análisis, explicó que la jurisdicción aporta casi el 45% del PBI del país y recibe solo el 22 por ciento.

El funcionario bonaerense generó sorpresa ayer cuando planteó la idea. Al ser consultado sobre la intención de Cristina Kirchner de presidir el PJ, indicó que existen discusiones más importantes y habló de una posible reforma constitucional para que la provincia de Buenos Aires saliera del Estado Nacional.

“Yo no lo creo, lo que afirmo es que hay que discutir el tema de la coparticipación. Es más horroroso lo que plantea el presidente, que es el topo que viene a destruir el Estado, que negar una posibilidad de que realmente nos ponga al borde de la disolución de los argentinos”, desarrolló.

Al ser consultado por el periodista Marcelo Longobardi sobre si Javier Milei lleva a la Argentina al límite de la disolución, afirmó: “Si es el que viene a destruir el Estado, es un peligro”.

Por otro lado, desmintió que Sergio Massa le haya pedido la renuncia, tras la polémica generada por sus dichos: “Mi relación con Sergio, de toda la vida, es, fue y será la mejor. Militamos en el mismo espacio, somos amigos y está muy lejos esa versión que ha corrido en algún momento”.