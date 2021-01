Fobia social vs. timidez

(Por Lic. Magdalena Maineri)

Hablar de fobia social y timidez no es lo mismo. Uno de ellos es un rasgo de personalidad, y el otro es un trastorno que puede afectar a las personas. No son lo mismo, pero a veces cuesta distinguirlos: la timidez es una característica de personalidad en la que el sujeto que la posee tiene dificultad en expresarse en público, como así también dificultad para vincularse con sus semejantes. Cosa que le supone cierto esfuerzo y les suele generar ansiedad.

Este tipo de personalidad tiende a ser callada, no porque no tenga qué decir, sino porque les causa temor hacerlo debido a la posibilidad de ser juzgadas negativamente. No se trata de que la persona tímida sea introvertida, sino que por temor tienden a extremar la prudencia respecto a qué dicen y a quién. La timidez no es considerada una patología a menos que se lleve al extremo y se eviten activamente situaciones sociales o se generen síntomas como por ejemplo, crisis de ansiedad.

Por otro lado, la fobia social es un trastorno vinculado a la ansiedad en el que el sujeto que lo padece tiene un miedo irracional y persistente a exponerse en situaciones sociales o ante determinadas personas, debido al miedo de ser juzgados o realizar alguna actuación que los ponga en ridículo.

Intenta en la medida de lo posible evitar las situaciones sociales y siente un elevado nivel de ansiedad si se ve obligado a participar en dichas situaciones, pudiendo llegar a experimentar crisis. La persona reconoce que su miedo es irracional. Puede presentarse de manera generalizada o bien circunscribiendo el pánico a situaciones concretas, como realizar alguna actividad en público.

A pesar de las semejanzas, podemos ubicar diferencias entre ambos conceptos:

Su momento de aparición: ya que la timidez es una característica de la personalidad y puede permanecer más o menos estable a lo largo de la vida, a diferencia de la fobia social, donde puede aparecer en algún momento de manera marcado, evitando activamente dichas situaciones.

El miedo generalizado: mientras que la persona tímida suele sentirse incomoda ante situaciones concretas, en la fobia, el miedo y la ansiedad suele ser generalizado, tendiendo a aislarse activamente.

Intensidad de la limitación: la persona tímida puede sufrir en un momento determinado a causa de la percepción de incapacidad, pero en el caso de la fobia social, son más continuados y limitadores de su calidad de vida.

Diferencias fisiológicas: una persona tímida puede sufrir sonrojos, sudoración o nerviosismo; sin embargo, en la fobia pueden llegar a experimentarse taquicardias, dificultades respiratorias y crisis de ansiedad.

