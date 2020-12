Fin de año: Época de balances

(Por Lic. Magdalena Maineri)

Es normal que todos cada día, al ir a dormir por la noche, repasen lo que hicieron en el día, y lo que faltó hacer, para poder hacerlo al día siguiente. Es como una especie de “agenda mental”, donde tildamos o dejamos en suspenso algunas actividades cotidianas.

Pero también es frecuente que, al terminar el año, organicemos una lista de deseos con lo que proyectamos para los siguientes 12 meses, los objetivos y las metas que queremos alcanzar, como así también tratar de cambiar hábitos, dejar algunas costumbres o situaciones que no nos hacen tanto bien y queremos modificar el año entrante.

Teniendo en cuenta que fue un año difícil para todos (en todos los aspectos) tanto en el ámbito social, educativo, económico, incluso a nivel de pérdida, ya que mucha gente perdió seres queridos y no pudieron despedirse, es bueno cerrar el 2020 de la mejor manera: rescatando las cosas buenas, el estar con las personas que suman, rescatando a la familia y los amigos que siguen acompañando a pesar de tanto caos. Al mirar para atrás, y cuando nadie creía posible sostener tanto el aislamiento y el encierro, hemos pasado ya casi 10 meses, tratando de acostumbrarnos a la “nueva normalidad”. Seguramente lo que venga sea mejor que lo que atravesamos durante todo este año. Es bueno pensar que “lo mejor está por venir”, y si lo mejor no viene, trabajar (tanto individual como colectivamente) para que eso suceda.

¡Felices Fiestas!

