Ficha Limpia: La oportunidad cajoneada

Por Juan Manuel Jara

La semana pasada fue noticia el precedente que sentó un municipio que dió el paso en relación a “Ficha Limpia” que es, ni más ni menos, que un filtro, un elevar la vara para quienes se meten en la política. El municipio de General Arenales primereó y sancionó la ordenanza de “Ficha Limpia”. Con esto dejó lo declamativo, los cansadores compendios de buenas intenciones, el “humo”, y pasó a la acción, lo concretó. Aplausos, medalla, podio y ovación para la gestión de la Intendente Erica Revilla.

Ahora es un precedente y una referencia para el resto del territorio bonaerense. Ningun distrito puede hacerse el distraído. Está más que claro, a todo nivel, que la política prefiere evitar este tipo medidas porque no todos “tienen la vtv personal al dia”, por el motivo que sea. Sabemos que para entrar en politica no se exige ni capacidad, ni formación, ni idoneidad, menos que menos que tengas un comportamiento social sin manchas. Ahora sí, por lo menos en Gral Arenales. Y a raíz de esta noticia empezamos a preguntar: y por casa, cómo andamos?

En los útimos años hubo presentaciones de proyectos al repecto, de la UCR (feb 2025) y de La Libertad Avanza reclamando, en este caso, la adhesión a la ley de etica Pública y la Ley 15000 sobre declaraciones juradas de funcionarios públicos .

Hablamos del proyecto de ordenanza Ficha Limpia (Expte 177/22) con fecha de presentación 5 de junio de 2022. Accedimos al mismo (en la foto del proyecto completo) que tiene las firmas de quienes lo presentaron oportunamente y, al final, otras firmas y sello de los concejales que, en noviembre del año pasado, firmaron su pase a archivo. Empezamos a investigar y fuimos a buscar los testimonios de los protagonistas.

Pero antes de estos hubo otro. Así nos encontramos que 9 de Julio tuvo la chance de ser pionero, hacer lo mismo que hizo Gral. Arenales, y no lo hizo. Ese proyecto terminó archivado, cajoneado. Todo un símbolo.Hablamos del proyecto de ordenanza Ficha Limpia (Expte 177/22) con fecha de presentación 5 de junio de 2022. Accedimos al mismo (en la foto del proyecto completo) que tiene las firmas de quienes lo presentaron oportunamente y, al final, otras firmas y sello de los concejales que, en noviembre del año pasado, firmaron su pase a archivo. Empezamos a investigar y fuimos a buscar los testimonios de los protagonistas.

Si bien ese proyecto figura bajo el sello de “Juntos por el Cambio” su autor e impulsor fue Federico Pirotta, por entonces concejal de la Coalición Civica, parte de aquella alianza política. Lo contactamos y al respecto confirmó que “ si bien estaba en Juntos por el Cambio, ese proyecto lo redacté y lo presenté yo en su momento, obviamente, con el aval del intendente (Mariano Barroso) ”. Cómo habia surgido el tema? El ex concejal explicó que fue por diversas inciativas que, por entonces 2019, habia tenido JxC a nivel nacional. La impulsora habia sido la ex diputada Marcela Compagnoli, a quien Pirotta trajo a 9 de Julio a raíz de esta cuestión. Finalmente a nivel nacional no prosperó y se empezó a buscar la forma de adaptarlo a los municipios: “ Cuando cayó la ley nacional, buscamos la vuelta de implementarlo en cada municipio. Cambió un poco el espíritu de la ley que si bien era para candidatos, lo que se agregó fue que abarcase a funcionarios. Se aggiornó pero quedó en la nada ”, explicó Pirotta con un dejo de resignación.

Por qué esto quedó en la nada? El ex concejal lo atribuye “ parte por falta de consenso con el resto de los bloques y parte por nosotros que, al ser bloque oficialista, teniamos que tener el visto bueno del Ejecutivo que, si bien nos habia dado el aval para presentarlo, no queria hacerlo en ese momento, queria esperar al 2023. Después el proceso quedó en la nada y después yo ya no estuve más en el Concejo ”. El 2023, recordemos, fue un año electoral. Oportunismo mata voluntad. Mediocridad política en estado puro.

A esta altura hay que entender algo del funcionamiento legislativo. Quien presenta un proyecto es quien debe fogonearlo, seguirlo. Hablamos de una persona o de un espacio. Presentar una iniciativa es importante. Pero, claramente, mucho más es hacer el trabajo posterior, el necesario para concretarla. Si no los proyectos son papelitos en el viento y pasa lo que estamos comentando en este caso: dos hojas con el sello de archivado que terminan en la oscuridad de un cajón. Triste, duro, pero así son las cosas.

Así como fuimos a buscar al autor del proyecto, de la misma manera, fuimos por cada uno de los concejales que el 25 de noviembre del 2025 firmaron el “pase al cajón” de este proyecto para conocer los motivos de esta decisión. Hablamos de Ignacio Palacios, Julia Crespo, Esteban Naudín y César García miembros, por entonces, de la Comisión de Legislación. Tambien está la firma de Inés Ormaechea, integrante del bloque PRO, pero con el testimonio de su compañero de bancada César García alcanzó.

Palacios expresó que “ Juntos por el Cambio lo presentó sin consenso. Nunca estuvo convencido y, pasado el tiempo, se archivó. Nosotros después presentamos el Codigo de Etica Pública.Cada proyecto son dueños los autores y son ellos quienes tienen que impulsarlo ”. Con esta última afirmación, el Presidente de la bancada radical confirma lo que expresamos líneas arriba.

En la misma sintonía, la concejal Julia Crespo dijo que “ ese expediente pasó a archivo en noviembre 2025 y la razón es que en el tiempo transcurrido en comisión no fue impulsado por el bloque que lo presentó en el 2022 ”.

Otro de los firmantes, Esteban Naudin, hoy presidente del HCD, dijo que “ personalmente estoy a favor de que Ficha Limpia se implemente en todos los ámbitos del Estado. El proyecto era del PRO y cada cual tiene que promover lo que presenta. Lo que tengo claro que es un proyecto importante de tratar en año no electoral para evitar darle uso electoralista que contamine la legítima intención ”.

El que rompió el corral declarativo fue el concejal del PRO, César García, quien no estaba aun en la banca cuando se presentó el proyecto. Fue un poco más allá que el resto y brindó otra perspectiva al relatar que “c uando nosotros entramos ya estaba presentado y no se había impulsado por falta de acompañamiento del resto de los bloques. No se contaba con los votos para tratarlo bien ni aprobarlo. Fue precisamente el punto que trata causas de violencia de género, uno de los motivos reales en su momento del conflicto y consecuente falta de impulso. De hecho, cuando se intentó tratar el tema nuevamente, ya estando nosotros, hasta se nos acusó de tratar de imponer carpetazos, algo que fue público y se hablo bastante del tema. Realmente nos sorprendió, por eso se archivó a fines del 2025 esperando también el impulso nacional del tema” .

No obstante, García confía que “ es algo que se puede volver a tratar y, entre todos, mejorarlo, pero para que sea realmente útil. No es la idea perseguir a nadie. A mi criterio necesita realizar algunas modificaciones, porque quedan muy abiertos los temas ”. En este punto el concejal plantea algo interesante al respecto de las causas de violencia de género: “ Hay que ver el alcance, dado que el proceso de violencia de género es especial, y generalmente se agota con las medidas de protección que toma el Juzgado, contra el supuesto agresor, que son provisorias. Vencido el plazo se archivan, sin sentencia. En ese caso hay que discutir seriamente si queremos que alguien que es violento no ejerza cargos públicos. No lo vamos a lograr si excluimos estos procesos que se agotan con la medida y no dejan antecedente computable, salvo, claro está, que derive en una causa penal por lesiones donde pueda tener una sentencia penal. Pero la mayoría de los casos se agotan en el Juzgado cuando vence la medida y se archivan. Es algo a analizar seriamente, sino será algo simplemente para vender humo como pasa cuando escucho a varios que hablan del tema, otros fingen demencia. Dejame desconfiar de quienes venden honestidad ”.

