Europa: Las APP recomendadas

(por Cecilia Lastiri)

La lista de ventajas de tener un SmarthPhone o tablet durante los viajes es interminable. Estas son algunas de las aplicaciones que pueden ayudarte en el viaje.

1. Maps.Me

Google maps es bueno pero le falta mucho para llegar a ser lo que es esta aplicación. El nivel de detalle de los mapas es espectacular, te muestra pequeños callejones, caminos de terraceria, escaleras escondidas, etc., que no aparecen en Google Maps, ¿lo mejor? Descargas los mapas de los países y lo puedes consultar aunque no tengas conexión a internet o celular, funciona con el GPS de tu celular.

2. Trail Wallet

En ocasiones gastar un dólar de más por día puede ser la diferencia entre extender tu viaje un par de semanas más o no, para ello llevo un control estricto de mis finanzas en mis viajes lo que me permite ver cuánto dinero de mi presupuesto tengo disponible durante y cuánto me he gastado.

Esta aplicación es la mejor de Finanzas Personales para Viajeros, te permite ingresar el precio de lo que pagaste en moneda local y automáticamente te hace la conversión a tu moneda así podrás llevar un control exacto de tus gastos en cualquier tipo de moneda.

Si eres un maniático de organizar tu vida en excel o sacar estadísticas, la aplicación te permite exportar toda la información a un archivo lo cuál puedes manipular en la computadora. Esta aplicación es la única razón por la cuál puedo crear los artículos de “Cuanto cuesta viajar a….” Puedes ver los gastos de Japón , Corea , India , Vietnam , Filipinas , Italia , etc.

3. Google Translate

Hace unos años salió la aplicación de Word Lens, fue tanto el furor por esta aplicación que Google decidió comprar la compañía y adaptar su traductor de idiomas con esta tecnología. Al día de hoy puedes descargar los diccionarios offline de diferentes idiomas y traducir en tiempo real los letreros, menús, señales o cualquier cosa tan sólo con apuntar la cámara de tu celular.

Esto es sumamente útil, aquí te muestro varias imágenes que te ayudará a entender como funciona.

La primera es un menú en turco en Estambul, la segunda es el anuncio de trenes en Bulgaria, en este país únicamente usan alfabeto cirílico por lo qué si no reconoces los símbolos estarás completamente perdido y la última es un anuncio en un parqué de Sofia que causó curiosidad traducir, igualmente está en cirílico.

4. Rail Planner

Europa es para viajar por tren y esta aplicación desarrollada por Eurail te permite ver todos los horarios y trenes de Europa en un solo lugar. Puedes cambiar destinos, fechas y ver las mejores opciones de ruta. Si compras tu pase de Eurail para recorrer el continente entonces necesitarás de esta aplicación.

5. Speechless

Este es básicamente un diccionario pero con fotografías de todos los objetos más comunes que necesitarás. Está separado por categorías por lo que encontrarás fotos de comida, transporte, hoteles, etc.

Busca la imagen de lo que necesitas y muestra la imagen. Es sumamente útil sobre todo para ordenar un Burek de carne y no de queso para desayunar en Belgrado.

6. AllSubway

Al llegar a una nueva ciudad si vas a trasladarte por metro necesitarás saber el mapa de las estaciones y en ocasiones no lo encontrarás por ningún lado, esta aplicación llega para rescatarte. Cuenta con el mapa de todos los metros del mundo y puedes revisarlo sin internet.

Si combinas esta aplicación con la de Maps.Me será imposible que te pierdas en una ciudad. Maps.me te dirá dónde queda la estación de metro más cercana adónde esta y esta aplicación te dirá como moverte hasta llegar a la estación de tu destino.

7. Booking.com / Hostelworld

Las dos páginas que se usan siempre para hacer reservas de hoteles u hostales es Booking o Hostelworld, rara vez se usan las aplicaciones para reservar desde ellas (aunque si se puede) pero se usa la aplicación para no tener que imprimir las reservas y poder acceder a ellas desde mi celular.

8. TripAdvisor

Puedes filtrar por precio, tipo de comida y que tan lejos se encuentra de dónde estas lo cuál la hace ideal. Además puedes descargar las ciudades y acceder a ellas de forma offline. Ten precaución con las reseñas que lees, no todo lo bueno es tan bueno y no todo lo malo es tan malo, así que ten un poco de criterio al seleccionar el lugar si haces eso entonces te aseguro que encontrarás lugares muy buenos para comer.

9. Skype WiFi.

Si ya conoces la tradicional aplicación Skype para hacer videollamadas esta aplicación es una ventaja más. Skype se ha asociado con varios proveedores de internet alrededor del mundo y en los lugares dónde ellos proveen WiFi de pago puedes acceder pagando con tu cuenta de Skype.

Muchas ciudades de Europa es algo complicado encontrar internet gratis así que esta opción es ideal para sacarte de apuros, intenta no abusar del servicio y úsalo únicamente para emergencias ya que no es tan barato pero si es muy útil.

10. Tip

No todos los países tienen las mismas costumbres de dejar propina como México y en ocasiones puede ser visto como una ofensa, así que mejor evita situaciones embarazosas en dónde el mesero vaya a buscarte a la salida porqué olvidaste unas monedas y revisa cuál es la costumbre de las propinas en cada país que visites.