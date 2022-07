Estadísticas delictivas de 9 de Julio

Desde la “ASOCIACION CIVIL SEGURIDAD CIUDADANA EN EL NUEVE” personería jurídica número 257390, comunicaron que luego de hacer una solicitud al ministerio publico fiscal de la provincia de Buenos Aires, se proporcionaron las estadísticas de las IPP (INSTRUCCIÓN PENAL PREPARATORIA) iniciadas en el año 2021. Las mismas están agrupadas por bien jurídico protegido y diferenciadas entre el fuero criminal correccional y fuero de responsabilidad juvenil.

Según afirmaron desde la asociación “En primer término queremos destacar la excelente predisposición del ministerio público fiscal, a la hora de solicitar información para compartir con los vecinos.

Nuestra sugerencia de realizar la denuncia por mínimo que sea el hecho, se ve reflejado en el informe que compartimos. Por cada denuncia realizada se forma una causa (IPP), por dar un simple ejemplo en el año 2021 se realizaron 72 causas de robos, esto corresponde a 72 denuncias en sede policial o ante la ayudantía fiscal.

Lamentablemente estos números seguro son mayores, pero no podemos tener precisión de los mismos dado que muchos vecinos no hacen la correspondiente denuncia, ya sea porque no creen en un resultado positivo, por considerar que el valor del objeto es insignificante, por no causarse una molestia más a lo que representa el hecho delictivo.

Algunas consideraciones que surgen de las estadísticas

Total delitos fuero criminal correccional: 2020 1283, año 2021 1299 un incremento del 1.2%.

Total delitos fuero de responsabilidad penal juvenil: 2020 60, 2021 51 un decremento del 15%.

Total de IPP año 2020 1343, total año 2021 1350 un incremento del 0,5%

Hay un incremento importante en infracción a la ley 23.737 (estupefacientes) año 2020 41ipp, año 2021 55 ipp.

Para mayor abundamiento en los datos pueden visitar nuestra página “seguridadciudadanaenel9.org”, también podrán encontrar en la misma las estadísticas del año 2019, como así mismo las diferentes charlas organizadas por la asociación”.

Click en el link debajo para leer el informe oficial completo.

Informe Part Nueve de Julio 2020 y 2021 (1)

Dr. Martin Luis Viera

DNI 20.522.248