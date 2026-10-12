Encuentro y reclamos del empresariado regional

Durante el encuentro del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, celebrado en esta localidad, dirigentes de distintas cámaras de la región alertaron sobre el impacto directo que el deterioro de las vías de transporte y la pérdida del poder adquisitivo de los hogares están teniendo sobre las pequeñas y medianas empresas.

Carlos Cappelletti, vicepresidente cuarto de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), advirtió que la retracción de la demanda representa hoy el obstáculo más severo para la sostenibilidad de la actividad comercial. Frente a este escenario, remarcó la urgencia de que los negocios locales integren la atención presencial con plataformas de comercio electrónico para evitar una mayor pérdida de mercado.

Por su parte, el presidente del Nucleamiento, Dardo Dameno, enfatizó la urgencia de retomar y financiar obras de infraestructura esenciales para la zona productiva. Señaló que sin vías de comunicación adecuadas no hay posibilidad de atraer inversiones ni de consolidar un entramado pyme competitivo, adelantando que elevarán estos reclamos tanto a organismos nacionales como al ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, en una próxima reunión fijada en Carlos Casares.



Asimismo, Dameno insistió en la necesidad de instrumentar una reforma impositiva integral que garantice que una porción de lo recaudado mediante retenciones agropecuarias e impuestos a los combustibles regrese a las comunidades del interior en forma de obras. En relación con el comercio digital, sostuvo que el gran desafío del sector local reside en adquirir la logística y herramientas necesarias para colocar su producción fuera de los límites municipales.

Las consecuencias de este contexto ya se reflejan en el entramado urbano local. Luis Valinoti, referente de la Cámara de Comercio de Nueve de Julio, explicó que los efectos combinados de las inclemencias climáticas pasadas y la recesión actual han obligado a diversos comerciantes a rescindir alquileres en el área central para trasladar sus operaciones a sus hogares y volcarse plenamente a la venta virtual. El encuentro, que contó con la presencia de la intendente María José Gentile y delegados empresariales de diversos partidos vecinos, concluyó con el compromiso de reactivar iniciativas locales como el programa de Centros Comerciales a Cielo Abierto, con el fin de dinamizar los ejes urbanos tradicionales.